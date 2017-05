Lkw-Anhänger mit wertvoller Ladung gestohlen

Bad Fallingbostel - Ein Sattelauflieger ist zwischen Samstag und Montag in Bad Fallingbostel gestohlen worden. Das Fahrzeug war schwer beladen.

Laut Polizeimitteilung vom Dienstag hatte der Anhänger 13.000 Kilogramm Käse geladen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Personen, die im Hartemer Weg in Bad Fallingbostel Beobachtungen gemacht haben, oder andernorts Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Soltau unter der Telefonnummer 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

