9,6 Prozent mehr Übernachtungen

Walsrode - Der Landrat ist zufrieden. „Die Bilanz für den Tourismus im Heidekreis sieht nach wie vor positiv aus“, sagte Manfred Ostermann im Gespräch. Insgesamt habe es von Januar bis einschließlich Mai mit einer Steigerung der Übernachtungszahlen um 9,6 Prozent auf 963 419 eine erfreuliche Entwicklung gegeben.

Hjördis Fischer, Geschäftsführerin der Erlebniswelt Heide, schätzt den Sommer im Heidekreis mehr als zufriedenstellend ein. Bei einer Umfrage unter den Touristinformationen habe sie gute Rückmeldungen erhalten. „Die Heideblüte ist zwar nur an wenigen Stellen – bedingt durch die dauernde Trockenheit – sichtbar, aber wir haben ja auch sonst einen sehr erlebnisreichen und naturnahen Landkreis mit vielen anderen Angeboten“, sagte die Fremdenverkehrsexpertin. Hinzu komme eine sehr schöne Prospektreihe, die in diesem Jahr noch durch einen Kulturführer und einen Reitprospekt verstärkt worden sei. „So konnten neue Besucherpotentziale angesprochen werden.“

Hjördis Fischer lobte in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit mit den Touristinformationen. In Arbeitsgruppen hätten sie die auch für andere Regionen vorbildhafte Prospektreihe entwickelt. Die Broschüren lägen in allen Touristinformationen aus. Fischer: „Wir sehen auch über unseren Tellerrand hinaus und empfehlen beispielsweise bei Anfragen auch den Barfuß-Park bei Egestorf oder den Wildpark Lüneburger Heide.“

Ziel: Eigenes Erscheinungsbild

Insgesamt sei es wichtig, noch enger zusammenzuarbeiten. „Wir wollen ,Mein Heidekreis´ mit unserem ganz eigenen Erscheinungsbild werden“, so Hjördis Fischer. Die Expertin erwartet auch für dieses Jahr ein gutes Ergebnis für den Tourismus mit steigenden Besucherzahlen für den Landkreis. - mü

