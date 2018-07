Mondelez International investiert fünf Millionen Euro in Pilotanlage

Mitarbeiter aus der ganzen Welt können ihre Versuche in Bad Fallingbostel digital in Echtzeit begleiten.

Bad Fallingbostel - Fünf Millionen Euro hat Mondelez International in eine neue Pilotanlage in Bad Fallingbostel investiert. Ehrengast der feierlichen Eröffnung war der niedersächsische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann.

In der Anlage in direkter Nachbarschaft zum Werk am Deiler Weg können jährlich rund 500 Produktversuche im vorindustriellen Maßstab durchgeführt werden. Es geht beispielsweise um die Verbesserung von Anlagen, von Verpackungen oder auch die Einführung neuer Produkte. Kollegen aller Mondelez-International-Standorte weltweit können dank modernster Technik in Echtzeit miteinander kommunizieren und an Versuchen in der Anlage teilnehmen.

Althusmann sprach von einer der „wichtigsten Investitionen in unserem Bundesland“. Die Ernährungsindustrie sei Grundlage für den Wohlstand in Niedersachsen. „Wir müssen beginnen, Lebensmittel digital zu denken“, so der Minister weiter. Die Herstellung werde sich stark verändern.

Jens Riebesell, Werksleiter in Bad Fallingbostel, erzählte, dass die Pilotanlage Fallingbostel zum Herzstück der globalen Forschung und Entwicklung im „Meals-Bereich“ für die Marken Philadelphia und Miracel Whip mache. Beide befänden sich auf Wachstumskurs. Trotzdem sei es wichtig, wachsam und neugierig zu sein. Die Anlage bezeichnete Riebesell als Basis für künftiges Wachstum. Die Investition sei ein „Bekenntnis zu Bad Fallingbostel.“

+ Symbolischer Schnitt: Uwe Marder, Verantwortlicher für die weltweite Neuproduktentwicklung für die Meals-Kategorie, Jens Riebesell, Werksleiter Bad Fallingbostel, Minister Bernd Althusmann und Bad Fallingbostels Bürgermeisterin Karin Thorey (v.l.). © Jan Rathke

Die Anlage funktioniere in klein wie ein Produktionswerk. Sie erhielten Anforderungen von Forschungsgruppen und stellten das Muster entsprechend her. „Der Know-how-Transfer funktioniert viel viel schneller.“

Uwe Marder, weltweit verantwortlich für die Forschung und Entwicklung der beiden Marken, hat die Pilotanlage mit aufgebaut. „Die enge Kooperation mit Werk wird viele Synergien liefern“, sagte er. So sei es beispielsweise möglich, Zwischenprodukte zu nutzen. „Die Konsumentenbedürfnisse ändern sich ständig.“ Diese gelte es zu erfüllen. Sieben Monate habe es gedauert, bis die Anlage fertiggestellt worden sei. Hierbei seien viele regionale Unternehmen zum Zuge gekommen.

Er berichtete, dass die Geschmäcker in anderen Ländern oftmals unterschiedlich seien. Die Muster würden in Bad Fallingbostel hergestellt. „Wir gehen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt ins Werk.“ Auch Videokonferenzen seien möglich. Hier berichtete Riebesell, dass der Kollege, beispielsweise aus Brasilien, sehen könne, wie viskos das Produkt ist und welche Farbe es hat. Dieser müsse nicht mehr extra nach Deutschland kommen. „Die Mitarbeiter können sich außerdem austauschen und voneinander lernen.“

Bürgermeisterin Karin Thorey sagte, dass das Wohlergehen der Stadt weiterhin eng mit dem Wohlergehen des Werkes verknüpft sei, das 1957 eröffnet wurde.

sal