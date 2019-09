Polizist nach Biss dienstunfähig

Bad Fallingbostel – Im Rahmen der Unterstützung des Gesundheitsamts bei einer Zwangseinweisung in ein Krankenhaus wurde am Dienstag ein Polizist verletzt. Dem 20-jährigen Täter gelang es, bei einer Fesselung einem 56-jährigen Polizisten derart in die Hand zu beißen, dass dieser bis auf Weiteres dienstunfähig ist. Der äußerst aggressiv auftretende Mann musste zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden, da er anders nicht zu bändigen war, schreibt die Polizei.

Zuvor hatte er seine Mutter mit einem Kopfstoß und eine Mitarbeiterin des sozial-psychiatrischen Dienstes mit einer weggeschnippten Zigarette verletzt. Außerdem attackierte er die Polizisten und versuchte einem Beamten ins Gesicht zu schlagen. Der 20-Jährige kam unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus.