148 Polizeimeister ernannt

Bad Fallingbostel – Im Rahmen einer eindrucksvollen Feierstunde in der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel wurden am Donnerstag 148 Anwärter, die ihre zweieinhalbjährige Ausbildung beim Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Walsrode absolviert hatten, zu Polizeimeistern ernannt.

Lehrgangsbester war Jascha Huschenbett mit 12,72 Rangpunkten. Ihn hatte der Chef der Walsroder Bundespolizei, Polizeidirektor Kai Hewelt, persönlich geprüft, weil er bereits vorher durch sehr gute Leistungen aufgefallen war. „Er war einfach unser Bester“, sagte Hewelt, ehe er dem frischgebackenen Polizeimeister die Urkunde übergab.

In einer Festrede vor über 1 000 Besuchern in der Heidmark-Halle hob Hewelt die Bedeutung der Bundespolizei hervor und sagte an die Lehrgangsteilnehmer gewandt: „Sie werden heute wichtiger Bestandteil des Staates und verteidigen die freiheitliche Demokratie. Sie alle werden dringend in unserem Land benötigt.“ Hewelt sprach in diesem Zusammenhang die aktuellen Ereignisse in Hanau an: Noch nie sei der Einsatz der Bundespolizei in Deutschland so wichtig gewesen.

Der Polizeidirektor dankte den Ausbildern, die im Rahmen dieses Lehrganges vorbildliche Arbeit geleistet hätten und hob das gute Prüfungsergebnis hervor. Rolf Schneider, stellvertretender Bürgermeister Bad Fallingbostels, sprach die Bedeutung der Veranstaltung auch für die Stadt Bad Fallingbostel an.

Melissa Münzel und Kevin Kreimeier berichteten aus der Sicht der Lehrgangsteilnehmer über die Zeit in Walsrode, die oft sehr hart gewesen sei, aber erfolgreich abgeschlossen werden konnte. „Wir haben viele neue Freunde gefunden und wissen, wie wichtig unser Beruf ist.“

Anschließend wurde der Ernennungsakt für die 148 Prüflinge, die nun im gesamten Land wirken werden, vollzogen. Für die meisten der Lehrgangsteilnehmer folgt eine Anschlussverwendung in den Bundespolizeidirektionen Frankfurt/Main, Berlin, München und der Bundesbereitschaftspolizei Fuldatal.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch das Bundespolizeiorchester Hannover unter der Leitung von Matthias Höfert.

Im September 2017 waren die Beamten des VmPVD WAL 17 II beim Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Walsrode vereidigt worden. Hiermit waren sie offiziell in den Dienst bei der Bundespolizei getreten.

Im Rahmen ihres zweieinhalbjährigen Vorbereitungsdienstes für den mittleren Polizeivollzugsdienst waren den Auszubildenden im ersten Dienstjahr zunächst die für eine erfolgreiche Weiterführung der Ausbildung erforderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten vermittelt sowie die körperliche Leistungsfähigkeit trainiert und gesteigert worden.

Nach der Zwischenprüfung hatten die angehenden Polizeimeister im zweiten Ausbildungsjahr für 22 Wochen Praktika in Einsatzdienststellen der Bundespolizei im Wechsel mit theoretischen Unterrichtungen absolviert.

Das letzte Halbjahr hatte aus der theoretischen Vertiefung der Unterrichtsfächer und der abschließenden Laufbahnprüfung bestanden

Bereits am 1. März startet in Walsrode ein neuer Lehrgang mit 52 Teilnehmern, die ihre zweieinhalbjährige Ausbildung beginnen. mü