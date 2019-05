Drogenermittler stellen Betäubungsmittel und Waffe sicher

Mit einem großen Aufgebot haben Drogenermittler eine Wohnung und zwei Cafés in Walsrode und Bad Fallingbostel durchsucht. Dabei fanden sie unter anderem Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe.

Walsrode/Bad Fallingbostel - Drei Durchsuchungsbeschlüsse lagen vor, betroffen waren am Montagabend eine Wohnung am Wiener Platz in Walsrode, ein Café in der Prager Straße und ein Café in der Vogteistraße in Bad Fallingbostel.

Die Beamten stellten Betäubungsmittel, eine Schreckschusswaffe, einen Polenböller, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei mit.

Rubriklistenbild: © dpa