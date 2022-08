Die Ölbarone aus „Texas“ in der Heide

Drei Landwirte bauen Sonnenblumen bei Dorfmark im Heidekreis an. Daraus soll Sonnenblumenöl entstehen. Die drei Männer sind immer bereit neues auszuprobieren.

Dorfmark/Heidekreis – „Wir hoffen, dass wir einen guten Ertrag bekommen werden“, sagt Landwirt Harald Meyer. Er blickt über das leuchtende Sonnenblumenfeld, das sich auf 6,5 Hektar vor ihm auf dem Westendorfer Berg ausbreitet. Gemeinsam mit Volker Schwesig und Henning Wrigge baut er die Pflanzenöllieferanten in der Obernhausener Betriebsgemeinschaft SMW an.

Hier, am Rand von Dorfmark, scheint es den drei jungen Landwirten trotz der Trockenheit gelungen zu sein, ertragreich zu wirtschaften. Auch wenn einige Neumalkluge die gelben Köpfe der prächtigen Blumen im Randbereich des Feldes ärgerlicherweise einfach geköpft und mitgenommen haben.

Nun ist der Sonnenblumen-Berg abgeblüht. Er war über lange Zeit das Ziel von vielen Insekten, die hier gute Nahrung fanden. Auch die Bienen der Dorfmarker Imker habe hier ihre Arbeit verrichtet, bestäubt und Nektar gesammelt. Immerhin zählt der Ort 120 Bienenvölker.

„Die Frucht ist noch klein und muss sich bis Ende September entwickeln“, erklärt Meyer. „Dann, wenn sie schwarz geworden ist, werden wir sie ernten. Es wäre natürlich gut, wenn es noch einmal feuchter wird auf dem Berg.“ Ende September soll gedroschen werden. Und dann wird die Ware zur Centralheide geliefert. Aus den Kernen soll einmal Sonnenblumenöl entstehen, ein Produkt, das in diesem Jahr in manchen Lagerregalen fehlte. „Es ist erst einmal ein Versuch, wir werden schauen müssen“, sind sich alle drei einig.

„Ölbaron“ Harald Meyer hat auf seinen Feldern oberhalb von Mengebostel, in dem Bereich, der ausgerechnet „Texas“ heißt, im Jahr zuvor erstmals Dinkel angebaut. Der Ertrag sei zufriedenstellend gewesen, berichtet er. Im kommenden Jahr will er das Getreide erneut ansähen. Die drei Bauern aus dem 236 Einwohner großen Mengebostel sind ständig offen für Neues, für den Anbau von neuen Feldfrüchten. Am 2. September feiert ihre Betriebsgemeinschaft das 20-jährige Bestehen.