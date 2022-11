Pläne für Bad Fallingbostel und Kroge: Neuer Anlauf zu Erdgas-Bohrungen

Von: Klaus Müller

Teilen

Das Aktionsbündnis gegen Gasbohren spricht sich deutlich gegen die Pläne von Vermilion aus. © Müller

Die Nachricht schlägt rund um Dorfmark, Bad Fallingbostel und Kroge wie eine kleine Bombe ein, war aber wohl nicht ganz unerwartet: Vermilion Energy, die kanadische Bohrgesellschaft, und das LBEG (Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie) haben sich beim Landkreis für den 14. Dezember angemeldet. Es sollen zwei geplante Bohrungen vorgestellt werden: Kroge (Wisselshorst Z1a) und Oerbke (Osterheide Z2).

Dorfmark/Heidekreis – So die Informationen des Aktionssprechers gegen Erdgasbohrungen in der Region, Hans-Heinrich von Hofe. Es scheint also wieder ernst zu werden, so von Hofe, der vor allem die Kroger Absichten beobachtet. Matthias Schorr, Unternehmenssprecher von Vermilion Niedersachsen, sagte gegenüber unserer Zeitung, dass man aufgrund der prekären Situation auf dem Gasmarkt alles tun wolle, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu garantieren. „Wir haben randvolle Gaslager, aber auch mit russischem Gas, das wir nun nicht mehr bekommen werden. Und es könnte ein harter Winter kommen, der die Lager in Deutschland schnell leeren kann. Dem wollen mit unseren Maßnahmen entgegenwirken.“ Und darum treffe man sich am 14. Dezember mit dem Landrat des Heidekreises, um ihm die Überlegungen vorzustellen.

Hans-Heinrich von Hofe war von Landrat Jens Grote informiert worden, dass es eine Explorationsbohrung Wisselshorst Z 1a geben soll: die Umweltverträglichkeits-Vorprüfung wurde dem Heidekreis Ende Oktober dieses Jahres vom LBEG zugestellt: Danach sei keine UVP erforderlich. Außerdem geht es um eine Explorationsbohrung Osterheide Z 2: Eine UVP-Vorprüfung liegt dem Heidekreis bisher nicht vor. Am 14. Dezember werde nun ein gemeinsamer Erörterungstermin mit dem LBEG, der Firma Vermilion und dem Heidekreis in Bad Fallingbostel stattfinden, auf dem beide letztgenannten die Projekte vorgestellt werden.

Hans-Heinrich von Hofe gegenüber unserer Zeitung: „Das Aktionsbündnis wird sich nach wie vor strikt gegen neue Bohrungen in unserem dicht besiedelten Gebiet aussprechen. Wir erwarten, dass sich die Kommunen und der Landkreis an die verabschiedeten Resolutionen gegen neue Bohrungen halten. Den Landrat habe ich entsprechend um Unterstützung gebeten.“

Von Hofe hat an den neuen niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer geschrieben und um Hilfe gebeten. Dazu hat er ihn direkt nach seiner Ernennung am 8. November über die Situation informiert und am 24. November noch einmal nachgehakt, nachdem er weitere Informationen bekommen hatte. Christian Meyer habe eine klare Meinung zu den fossilen Energieträgern und eben auch zu neuen Bohrungen. Dies machte er am Beispiel Wattenmeer mit seiner klaren Kritik deutlich, obwohl die große Koalition in Niedersachsen dies bereits im September durchgewunken hat.

Weiter hat von Hofe eigenen Angaben zufolge den Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil und den Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke über die Situation informiert. „Wir alle zusammen wollen Vermilion zeigen, dass wir das weiterhin nicht haben wollen. Nicht vergessen will ich die 16 000 Unterschriften, die hier in der Gegend gegen Bohrungen gesammelt wurden.“

Für den 14. Dezember sei eine Aktion am Kreishaus in Bad Fallingbostel geplant. Über weitere Maßnahmen wird das Aktionsbündnis informieren. mü