Nachfolger händeringend gesucht

Der SoVD Dorfmark-Fallingbostel sucht dringend einen neuen Vorstand

+ „Es geht einfach nicht mehr“: Heidi Bolecke (vorne Mitte), hier bei einer Ehrung, will nicht weitermachen. Der SoVD Dorfmark-Fallingbostel sucht einen neuen Vorstand. Foto: Müller

Dorfmark/Fallingbostel – Heidi Bolecke kann nicht mehr. Die Vorsitzende des fast 900 Mitglieder starken SoVD-Ortsverbandes Dorfmark-Fallingbostel hat sich viele Verdienste um die sozialen Belange in beiden Orten erworben. Ihren letzten ganz großen Auftritt wird sie aber wohl bei der Weihnachtsfeier des SoVD am 6. Dezember (um 14 Uhr im Gasthaus „Zur Post“ in Dorfmark) haben und sich von ihren Mitgliedern verabschieden. „Es geht einfach nicht mehr, ich muss an meine Gesundheit denken. Und ich hoffe, dass mich meine Mitglieder verstehen“, berichtet sie.