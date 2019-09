Work+Life-Messe in Bad Fallingbostel: Nachwuchs gesucht

125 Aussteller in der Heidmark-Halle

+ © Leeske Obermeister Carsten Dröscher (v.r.) von der Innung Sanitär, Heizung, Klima im Gespräch mit Landrat Manfred Ostermann und Kreistagsmitglied Hermann Norden. © Leeske

Schon am Donnerstag, am ersten Tag, strömten zahlreiche Schüler zur Work+Life-Messe in der Heidemark-Halle in Bad Fallingbostel. In der großen Halle, zwei extra errichteten Zelten und auf dem Außengelände präsentieren sich bis einschließlich Freitag, 21. September, insgesamt 125 Aussteller bei der vierten Auflage der Berufsbildungsmesse.