Messe für Reptilien

+ Schlangen sind ebenfalls zu sehen. Foto: Veranstalter

Bad Fallingbostel – Die Terraristikmesse „Terra Nord“ öffnet am Sonntag, 1. Dezember, um 10 Uhr, ihre Türen für Reptilienfreunde und Neugierige. Schlangen, Echsen, Vogelspinnen, Skorpione und viele Arten mehr warten in der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel auf Käufer. Die Veranstaltung bietet gute Beratungen durch die vielen Reptilien- und Amphibienzüchter, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Ebenso können Zubehör, Futtertiere sowie Einrichtungsgegenstände, die auch ohne Terrarium ein Blickfang in jedem Wohnzimmer sind, erworben werden. Infos gibt es unter terra-norddeutschland.de.