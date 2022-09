Bad Fallingbosteler Messe bringt Firmen und Azubis zusammen

Die Organisatoren Landrat Jens Grote, Azubi Jana Ernst, Dr. Thomas Hüster und Anke von Fintel. © Kirchfeld

Nach zwei Jahren Pause kehrt die Messe work + life in die Heidmarkhalle in Bad Fallingbostel zurück und glänzt vom 29. September bis 1. Oktober gleich mit einem Rekord.

Bad Fallingbostel – „Wir brauchen diese Messe!“, sind sich Landrat Jens Grote, Dr. Thomas Hüster, Vorsitzender des Wirtschaftsvereins Heidekreis, und Anke von Fintel von der Wirtschaftsförderung Heidekreis einig. Sie sind die Strippenzieher der diesjährigen Ausbildungsmesse work + life, die nach zwei Jahren Pause wieder in der Heidmarkhalle in Bad Fallingbostel stattfindet.

Von Donnerstag, 29. September, bis Sonnabend, 1. Oktober, werden 120 Aussteller einen Überblick über die Vielfalt der Wirtschaftsunternehmen im Heidekreis präsentierten. Ein Teilnehmerrekord, wie die Organisatoren feststellen. Daran erkenne man den großen Bedarf, hieß es.

Dabei stand zur Planung Anfang des Jahres noch alles auf Messers Schneide, berichten die Organisatoren beim Pressegespräch. Doch nun werde es ein spannendes und sehr gut vorbereitetes Event, versprechen sie.

„Die Vorfreude darauf, eine so tolle Messe auf die Beine zu stellen, ist groß“, versicherte Jens Grote nicht ohne Stolz. „Wir haben mittlerweile eine Fachkräftekrise, nicht nur einen Mangel“, betonte der Landrat. Alle Betriebe seien betroffen.

In Bad Fallingbostel bei der Messe work + life biete sich die Möglichkeit, zu zeigen, was im ländlichen Raum alles möglich sei. „Viele junge Menschen können ihre Stärken im handwerklichen Bereich einbringen und haben mittlerweile auch die Möglichkeit, mehr zu verdienen. Die Messe öffnet die Augen für die Vielfalt in unserer Region.“ „Viele wissen gar nichts von den Weltmarktführern in unserer Region“, weiß von Fintel zu berichten.

Besonders der Sonnabend biete sich für einen Familienausflug an. „Es herrscht weniger Gedränge an den Ständen und man kann in Ruhe erste Kontakte knüpfen oder die vom Vortag noch einmal vertiefen.“ Neu seien die fremdsprachigen Führungen, die in Ukrainisch, Farsi und Arabisch angeboten werden.

Dr. Thomas Hüster weiß, dass sich der große Aufwand und die Investitionen für die fünfte work + life Messe lohnen. „Die Firmen wissen den Erfolg zu schätzen, sonst wären nicht so viele dabei.“ Der Platz in der Heidmarkhalle reiche nicht aus, sodass zusätzlich zwei Zelte auf dem Parkplatz aufgestellt werden müssen.

Die Schulen bereiteten ihre Schüler entsprechend sehr gut auf die Messe vor. Rund 3 000 Schülerinnen und Schüler seien bisher angemeldet. Zusätzlich fänden zahlreiche Workshops statt, zu denen man sich online anmelden kann.

Doch nicht nur die zukünftigen Auszubildenden finden auf der Messe Anlaufpunkte, auch die Firmen untereinander haben die Chance, sich durch den Wirtschaftsverein, dem 48 Mitglieder angehören, zu vernetzen, Kontakte zu schließen und in Austausch zu kommen. Dazu bietet sich der Businessabend am Donnerstag, 29. September, um 18 Uhr an. Als Referent zum Thema „Krisen als Chancen nutzen“, ist der ehemalige Kripobeamte, Radio- und Fernsehmoderator und Firmeninhaber Dr. Jens Meyer eingeladen. Um Anmeldungen zum Businessabend wird gebeten.

Businessabend des Wirtschaftsvereines

„Beim Wirtschaftsverein unterscheiden wir nicht in Nord- und Südkreis, sondern wir sind ein Heidekreis“, unterstrich Grote. „Jeder Unternehmer soll sich willkommen fühlen.“ Ziel sei es, sich untereinander zu helfen und gemeinsame Stärken zu nutzen. Ebenso sollen auch die Politiker mit einbezogen werden. „Der Standort Heidekreis im Städtedreieck Hamburg, Hannover und Bremen liegt optimal. Wir müssen ihn nur nutzen“, betonte Thomas Hüster. ahk