Mann bei Auseinandersetzung verletzt

26-Jähriger musste ins Krankenhaus

Bad Fallingbostel - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Fallingbostel zu einer Auseinandersetzung, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Mehrere Täter stachen mit einem unbekannten Gegenstand auf einen 26-jährigen Mann ein und traten ihn. Das Opfer erlitt mehrere oberflächliche Schnittverletzungen und Prellungen, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurden.

Die Täter waren bereits vor Eintreffen des Sicherheitsdienstes geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

