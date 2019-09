Krämermarkt: Paradies für Schnäppchenjäger

Für Trödelfans und Flohmarktliebende

+ © Veranstalter Das Angebot in Dorfmark ist vielfältig. © Veranstalter

Trödelfans und Flohmarktliebende sind am Sonntag, 29. September, von 8 bis 17 Uhr, zum 27. Krämermarkt in Dorfmark eingeladen. An den zahlreichen Ständen, auf Tischen und in Kisten können sie nach schönen Dingen suchen und dabei das ein oder andere Schnäppchen ergattern.