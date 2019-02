Oerbke - Im Ankunftszentrum in Oerbke kam es am Mittwoch, gegen 20.40 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 35-Jähriger schlug einem 24-Jährigen mit dem Kopf ins Gesicht, sodass sich bei diesem ein Schneidezahn löste. Das Opfer bedrohte danach den an der Stirn verletzten Täter. Gegen beide leiteten die Beamten Strafverfahren ein.