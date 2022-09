Intelligentes Lkw-Parken an der A 7

Von: Klaus Müller

Stefan Muhle, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, setzte sich selbst an das Steuer eines Lkws, um bei einer Fahrt auf das neue Parkplatz-Gelände des Authofes die digitale Technik zu erkunden. © Müller

Der neue Autohof „Rosi’s“ in Dorfmark verfügt über rund 20 Auto- und circa 100 Lkw-Parkplätze. Das Gelände ist aus beiden Fahrtrichtungen erreichbar. Das Besondere: Für Lkw-Fahrer gibt es ein telematisch gesteuertes Kolonnenparksystem, das dafür sorgt, dass Lkw-Fahrer entsprechend ihrer geplanten Abfahrtszeit parken. Das ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht auch die schnellstmögliche Weiterfahrt.

Dorfmark - Im Beisein von Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, wurde der Lkw-Parkplatz im Kolonnenparksystem gestern offiziell eröffnet. Muhle: „Wir haben das digital gestützte Verkehrsmanagement bereits 2018 im Masterplan Digitalisierung zu einem wichtigen Schwerpunkt unserer Politik gemacht. Hier am Autohof Dorfmark sehen wir in der Praxis, wie digitale Technik zur Lösung eines großen Problems beitragen kann: dem Mangel an Lkw-Stellplätzen an den Autobahnen.“ Rastanlagen und Autohöfe seien nachts häufig völlig überfüllt. Oft überschritten Lkw-Fahrer wegen der Stellplatzsuche ihre Lenkzeiten oder seien gezwungen, Autoparkplätze, Durchfahrtsgassen sowie Ein- und Ausfahrten der Rastanlagen ordnungswidrig als Stellplätze zu nutzen. „Durch das telematisch gesteuerte Lkw-Kolonnenparksystem werden vorhandene Flächen effizient ausgenutzt, sodass deutlich mehr Stellplätze bei identischer Flächengröße zur Verfügung stehen. Das erhöht nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern senkt wegen des geringeren Suchverkehrs auch den CO2-Ausstoß.“

Sollte ein Lkw versehentlich nicht auf dem vom System zugewiesenen Parkplatz stehen, berücksichtigt das System dies für nachfolgende Parkvorgänge. Für Sicherheit sorgen zudem Ein- und Ausfahrtsschranken, eine Umzäunung sowie eine Überwachung per Videokamera.

„Der Autohof Dorfmark vereint innovatives Parkraummanagement mit bestem Service für Lkw-Fahrer. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnern diesen modernen Autohof zu betreiben und rund weitere 100 Lkw-Stellplätze zu bieten. Der Ausbau von Lkw-Stellplätzen und die optimierte Nutzung von Parkflächen sind weiterhin wichtig“, betonte Peter Markus Löw, Vorsitzender der Geschäftsführung der Tank & Rast-Gruppe. Diese realisierte den Autohof-Standort in zehn Monaten Bauzeit gemeinsam mit dem Investor Sallier.

In den Innenausbau samt Mobiliar sowie in die Gebäude-, Küchen- und Tanktechnik investierte Tank & Rast insgesamt rund 1,4 Millionen Euro. Auf über 25 000 Quadratmetern Betriebsgrundstück wird viel für eine erholsame Pause geboten. Zum gastronomischen Angebot zählen kalte und warme Speisen und Getränke. Kulinarisch stehen Klassiker wie Schnitzel und Currywurst ebenso auf der Speisekarte wie Suppen und Salate. Der Gastraum verfügt über rund 50 Sitzplätze, die Terrasse über weitere 40 im Freien. Weitere Services wie ein Shop, Wlan für das mobile Arbeiten und Surfen, Waschmaschine und Trockner sowie eine moderne Sanitäranlage samt Babywickelmöglichkeit und zwei Fernfahrerduschen runden das Angebot im Innenbereich ab.

An der Tankstelle der Marke Esso erhalten Reisende das gängige Kraftstoffangebot an drei Auto- und zwei Lkw-Zapfsäulen, außerdem AdBlue®. Mit LPG bietet die Tankstelle eine zusätzliche Betankungsmöglichkeit.