Immenser Schaden bei Oldtimer-Brand

+ Das Feuer brach in einer Oldtimer-Garage aus. Foto: Feuerwehr

Bad Fallingbostel – In den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 2.25 Uhr, wurden Anwohner auf einem Anwesen in Bad Fallingbostel / Untergrünhagen durch das Signal einer gebäudeinternen Alarmanlage aufgeschreckt, berichtet die Feuerwehr. Als sie der Ursache nachgingen, stellten sie fest, dass in einem zur Garage umgenutzten ehemaligen Stallgebäude ein Fahrzeug brannte. Umgehend verständigten sie die Feuerwehr. Als diese wenig später eintraf, stand das Fahrzeug, ein Mercedes 350 SL, in Vollbrand. Nachdem die Einsatzkräfte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, konnten sie das Übergreifen der Flammen auf weitere in der Halle geparkte Fahrzeuge verhindern und das Feuer unter Atemschutz mit mehreren Trupps löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.