„Ich bin froh, hier zu sein“

Künstlerin Anna Tabor über ihre Zeit im Hospizhaus Dorfmark

+ Machen das Beste aus der Zeit, die ihnen miteinander noch bleibt: Anna und ihr Mann Frank Tabor im Hospizhaus Heidekreis in Dorfmark. Fotos (2): Niemann

Dorfmark - Von Christel Niemann. Es gibt Themen, über die Menschen am liebsten nicht sprechen. Tod und Sterben gehören definitiv dazu. Es gibt aber auch Orte, an denen das Verdrängen nicht möglich ist. Orte, wie das in Dorfmark gelegene Hospizhaus Heidekreis der Johanniter, wo hinter der Eingangstür eine ganz andere Welt auf die Besucher wartet. Draußen rollt der Alltagsverkehr und die Nachbarn werkeln in Haus und Garten, drinnen herrscht dagegen eine ganz besondere, fast meditative Ruhe: Am Koppelweg in Dorfmark gehen die Uhren anders.