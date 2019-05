Hunderte Besucher im Hospizhaus

+ Kurator Hubertus Greiner mit der Leiterin des Hospizhauses Susanne Lübben. Foto: Müller

Dorfmark – Für Dr. Sirus Adari war es einer der schönsten Augenblicke seines Lebens. Er drückte jedem, der zum Tag der offenen Tür des Hospizhauses Heidekreis in Dorfmark gekommen war, die Hand. „Ich finde es so großartig, dass meine Bemühungen von allen Seiten so anerkannt werden“, sagte Adari, der Anerkennung von allen Seiten bekam. „Ohne Sie hätte es dieses Haus hier in Dorfmark nie gegeben“, stellte Kurator Hubertus Greiner in seiner Begrüßung fest. „Sie haben sehr viele Spenden zusammengebracht. Ihnen und dem Hospizverein, der natürlich weiterhin unser wichtiger Partner sein wird, haben wir so viel zu verdanken.“ Adari hatte auch dafür gesorgt, dass mit den Johannitern ein kompetenter Träger gefunden werden konnte.