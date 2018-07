Mit „Heini“ im Landeszeltlager der Schützenjugend

Bad Fallingbostel - „In den bisherigen 47 Zeltlagern hat es selten durchgängig ein so schönes Wetter gegeben und die Prognosen für die kommenden Tage sehen ähnlich freundlich aus“, freute sich der Leiter des 48. Landesjugendzeltlagers des NSSV (Niedersächsischer Sportschützenverband).

Hans-Heinrich Wussow. Unter den über 200 Kindern aus etlichen Schützenvereinen sind auch mehr als 20 Teilnehmer von Schützenvereinen aus dem Landkreis Verden zu finden.

„Heini“ nennen die Kinder ihren Lagerleiter vertraut. Mit den anderen erlebt der Nachwuchs des Kreisschützenverbandes Verden hier zwei kurzweilige Ferienwochen mit Sport und Spiel, aber vor allem Spaß bei der Freizeitgestaltung. Vertreten sind die Vereine Eitze, Daverden, Odeweg Schafwinkel, Döhlbergen-Rieda, Stemmen und Weitzmühlen mit je einem oder zwei Teilnehmern.

Den Löwenanteil haben der Schützenverein Kirchlinteln mit acht sowie Kreepen-Brammer mit sechs Kindern. Der Spielmannszug (Vielharmonie) Kirchlinteln ist im Lager stark vertreten und wird sicher im Projekt-Spielmannszug des Zeltlagers eine große Rolle spielen.

Dem Team der Betreuer und Helfer gehören je zwei Schützen aus Armsen und Döhlbergen-Rieda an, außerdem einige fleißige Helfer aus dem zum Kreisverband Fallingbostel zählenden Schützenverein Hülsen.

Morgen werden zum Tag der offenen Tür etliche Familien im Lager erwartet. Sie können sich über das Leben im Zeltlager informieren. Höhepunkt ist die Mini-Playback-Show, auf die sich die Gruppen in den ersten Tagen akribisch vorbereitet haben. Bis zum Freitag, 13. Juli, haben die Kinder die Möglichkeit, die Bedingungen für die Sportabzeichen zu erfüllen oder sich am Fünfkampf oder anderen Wettbewerben zu beteiligen.

Nur zu „chillen“ dürfte bei dem üppigen Freizeitangebot schwerfallen. Nach der Party am Mittwoch und der Super-Disco heute steht für kommenden Mittwoch eine weitere Disco an. Donnerstag folgt der beliebte Lagerabend mit humorvollen Beiträgen oder Liedern, und am Freitag, 13. Juli, werden zur Abschlussveranstaltung noch einmal viele Gäste erwartet. Die Sieger der Wettkämpfe werden geehrt und Beiträge aus den Gruppen umrahmen den Abend. Von der Stadt und seinen Bürgern nehmen die Kinder mit einem Fackelumzug Abschied. - rö