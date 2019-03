„Harmonie“ zu Gast in Bomlitz

Bomlitz – Das russische Vokalensemble „Harmonie“ aus St. Petersburg ist auf seiner Konzertreise heute, 8. März, um 19 Uhr, beim Kulturverein Forum Bomlitz zu Gast. Auf dem Programm der sechs Sänger in der evangelisch-lutherischen Paulus-Kirche in Bomlitz stehen geistliche und weltliche russische Chormusik aus drei Jahrhunderten und russische Volkslieder. Dirigent Alexander Adrianov und die fünf professionellen Sänger sind alle Absolventen und Dozenten des Konservatoriums von St. Petersburg. „Harmonie“ überzeugt durch sein kultiviertes Stimmpotenzial, seine Klangschönheit und sein großes Klangspektrum, so die Mitteilung.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.