Glasklare Entscheidung

Bad Fallingbostel – Ein neues, modernes und zentrales Klinikum ist ausschließlich in der Kreisstadt realisierbar. Zu diesem Schluss kommt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Es müssten Fristen eingehalten werden, die für einen anderen Standort, egal ob Dorfmark oder anderswo, nicht mehr eingehalten werden können. Ohne Zuschuss vom Land gibt es somit definitiv kein neues Krankenhaus.

Für den Neubau sind vom Land Niedersachsen 130 Millionen Euro Zuschuss zuzüglich Mehrwertsteuer in Aussicht gestellt worden. Das Sozialministerium in Hannover und der für die Vergabe der Zuschüsse zuständige Planungsausschuss haben Fristen gesetzt. Die Förderantragsunterlage Bau (FU-Bau) sei bis zum 30. September 2021 vorzulegen. Für die Vorbereitung der Unterlagen würden 15 Monate benötigt. „An der Abarbeitung wird schon seit dem 1. Juli 2020 gearbeitet. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist für einen anderen Standort als dem vom Kreistag beschlossenen Standort F4 westlich von Bad Fallingbostel diese Frist nicht mehr einzuhalten“, heißt es weiter.

Die FU-Bau ist ein komplett genehmigungsfähiges Neubaukonzept, inklusive der gestaltenden, funktionalen, technischen Planung des Gebäudes durch ein Architektenbüro mit einer verlässlichen Kostenaufstellung.

Wie wird dazu vorgegangen?

Am 24. Juli wurde der europaweite Realisierungswettbewerb zum Bau des Gesamtklinikums im Heidekreis gestartet. Die weiteren Verfahrensschritte lauten:

Teilnahmewettbewerb

Im ersten Verfahrensschritt werden im Rahmen eines sogenannten Teilnahmewettbewerbes geeignete Büros für die anspruchsvolle Planungsaufgabe ausgewählt. Die Auswahl erfolgt bis Ende September 2020 anhand von den Erfahrungen der Büros bei vergleichbaren Planungsaufgaben im Krankenhausbau.

Start des Realisierungs-wettbewerbs

Im zweiten Verfahrensschritt, dem hochbaulichen und freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb, werden sich die zuvor ausgewählten Büros bis Ende Dezember 2020 mit der konkreten Planungsaufgabe des Neubaus Heidekreis-Klinikum am ausgewählten Standort beschäftigen.

Abgabe der Wettbewerbsarbeiten

Die Ideen und Konzepte der Architekturbüros sollen dann als Wettbewerbsentwürfe, bestehend aus Planunterlagen und Modellen in der dritten Kalenderwoche 2021 vorgelegt werden.

Bewertung der Wettbewerbsbeiträge

Die Qualität der Arbeiten wird im Rahmen der sogenannten Vorprüfung unter fachtechnischen Gesichtspunkten bis Ende Februar 2021 geprüft und bewertet. Damit wird sichergestellt, dass die vorher festgelegten Anforderungen im späteren Neubau eingehalten werden.

Preisgericht

Ergebnis dieser Vorprüfung ist ein neutraler Vorprüfbericht für die nachfolgende Arbeit des Preisgerichtes. Dieses setzt sich zusammen aus Fachpreisrichtern und Sachpreisrichtern, erfahrenen Vertretern aus den Bereichen Architektur, Medizin und Politik. Das Preisgericht bewertet in der zehnten Kalenderwoche nächstes Jahr die Entwürfe hinsichtlich der gestalterischen und funktionellen Qualität. Ziel ist es, einen Wettbewerbsgewinner zu küren, mit dem die weitere Planung und Realisierung des Klinikneubaus erfolgen soll.

Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge

Diese Vorstellung der Wettbewerbsbeiträge wird ab der zehnten Kalenderwoche nächstes Jahr als öffentliche Ausstellung über einen Zeitraum von sechs Wochen erfolgen.

Auftrag und Planung

Parallel zur öffentlichen Ausstellung laufen die dann zu beauftragenden Planungen wie zum Beispiel Architekt, Statik, Haustechnik, Medizintechnik, die bis zum 30. September 2021 in die FU-Bau einfließen.

Ein anfechtbarer Abwägungsfehler

Bieten sich innerhalb einer Gemeinde mehrere Standorte an, so ist von der zuständigen Kommune, also der Stadt Bad Fallingbostel, der raumordnerisch besser geeignetere Standort in der Abwägung zu bevorzugen. Ist also ein optimaler und besser geeigneter Standort in der Kernstadt Bad Fallingbostel verfügbar, in einem Grundzentrum, in der Kreisstadt, in dem ein umfassendes Angebot an zentralen Einrichtungen gebündelt ist, so wäre die Entscheidung für einen Standort in Dorfmark ein offenkundiger und anfechtbarer Abwägungsfehler.