Mit gestohlenem Roller unterwegs

Bad Fallingbostel - Nach einem Hinweis überprüfte die Polizei am Donnerstagabend vier Jugendliche, die auf der Vogteistraße in Bad Fallingbostel einen als entwendet gemeldeten Roller mit abgelaufenen Kennzeichen in Betrieb genommen hatten.

Als die Beamten eintrafen, versuchten die Verdächtigen zu flüchten, konnten aber nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden. Die aus Walsrode und Bad Fallingbostel stammenden Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren beschuldigten sich gegenseitig. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist keiner von ihnen.

