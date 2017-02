Freispruch für 32-Jährigen

Bad Fallingbostel/Verden - Eine Heilerin hat heimlich in einer Fallingbosteler Kurklinik Patienten „behandelt“. Das hat die 52-Jährige in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden bestätigt. Die Frau war jedoch nicht Angeklagte, sondern Nebenklägerin in einem Verfahren wegen sexueller Nötigung. Der Prozess endete gestern mit einem Freispruch.

Die Berufung der Staatsanwaltschaft Verden und der Nebenklägerin wurde verworfen. Es bleibt beim Freispruch des Amtsgerichts Walsrode vom 27. Januar 2016. Nach Überzeugung der 5. Kleinen Strafkammer des Landgerichts kann es die Tat, wie sie die Frau geschildert hat, so nicht gegeben haben. Hauptargument war ein Alibi des 32 Jahre alten Angeklagten. Zum Tatzeitpunkt habe er seinen Dienst als Küchenhelfer in der Klinik verrichtet. Laut der 52-Jährigen sollte sich die Tat in der Wohnung des verheirateten Fallingbostelers ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft war indes von der Schuld des Angeklagten überzeugt und hatte eine 18-monatige Bewährungsstrafe gefordert.

Mann war zum Tatzeitpunkt in Klinik

Der 32-Jährige hatte als Motiv für falsche Beschuldigungen der Nebenklägerin angegeben, dass er die Aktivitäten der Frau in der Klinik habe offenlegen wollen. Dies habe er ihr angedroht, weil er alles für Betrug gehalten habe. Er habe bei Patientengesprächen gedolmetscht.

Eine Therapeutin aus der Klinik hatte die Aktivitäten der Heilerin in der Klinik gedeckt, weil sie von der Wirkung mancher Anwendungen überzeugt war. So konnte die 52-Jährige nicht nur unbemerkt auf einer Station für internationale, vornehmlich aus Saudi-Arabien angereiste Patienten tätig werden. Der Angeklagte hegte zudem den Verdacht, dass die Therapeutin die 52-Jährige mit Informationen über Patienten versorgt haben könnte. So habe die Heilerin auf die reichen Gäste wie eine Hellseherin gewirkt.

Verteidiger Egbert von Schultzendorff bezeichnete das Handeln der Frau als „riesige Schweinerei“ und warf ihr „Quacksalberei“ vor. Der Angeklagte hatte berichtet, dass sie einem Ehepaar mit unerfülltem Kinderwunsch drei Kinder prophezeit habe, wenn es ein spezielles Wasser trinken würde, das sie verkauft habe. Bei einem Kind mit einem Gehirntumor und bei einem mit einer angeborenen Behinderung habe sie Hilfe versprochen.

Am ersten Verhandlungstag hatte die Frau behauptet, dass eine Information der Klinikleitung für sie kein Problem gewesen wäre. Gestern gab der Vorsitzende Richter Joachim Lotz ihr die Chance, diese „Falschaussage“ zu korrigieren. Dann liege es im Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob ein Strafverfahren wegen uneidlicher Falschaussage eingeleitet wird. „Es war so, dass die Kurklinik das nicht wusste und nicht wissen sollte“, gab die Heilerin zu. Ihre Begabung werde von Ärzten nicht anerkannt. An ihren Tatvorwürfen hatte sie nichts korrigiert.

Das Urteil sei keine Entscheidung nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“, betonte der Vorsitzende später. Als Kammer sei man überzeugt, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt in der Klinik war. Aber man glaube auch nicht, dass die Nebenklägerin den 32-Jährigen absichtlich falsch belastet hat. Denkbar sei, dass sie auf Grund einer „Projektion“ bewusst oder unbewusst einen falschen Tatort angegeben und sich die Tat in der Klinik ereignet habe, so Lotz. Auf diese gewagte These reagierten der Angeklagte und die Nebenklägerin mit Kopfschütteln. - wb