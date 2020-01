Bad Fallingbostel – Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Mittwochnachmittag, vermutlich zwischen 16 und 17 Uhr, in einem Einfamilienhaus an der Freudenthalstraße in Bad Fallingbostel ein Feuer aus. Als der Eigentümer nach Hause kam, war das Gebäude verqualmt. Personen wurden der Polizei zufolge nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.