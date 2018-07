200 Mädchen und Jungen des Sportschützenverbandes erleben intensive Wochen

Bad Fallingbostel: - Mehr als 200 Mädchen und Jungen, zumeist aus Vereinen des niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV), erleben zurzeit knapp zwei intensive Wochen im 48. Landesjugendzeltlager der Schützen an der Heidmarkhalle in Bad Fallingbostel. „Von der Anzahl her wieder eine Steigerung“, freute sich Hans-Heinrich („Heini“) Wussow, der seit vielen Jahren als Lagerleiter eingesetzt wird.

Nach einer gesundheitlich bedingten Pause im vergangenen Jahr, wo sein Sohn Jonas das Kommando übernommen hatte und mit Bravour die Aufgabe meisterte, war „Heini“ diesmal wieder als Kapitän an Bord. „Ihr werdet es sehen und erleben, ich habe meinen Humor nicht verloren“, so der Rethemer, der auch als „Vize“ des NSSV amtiert. Einem weiteren Vizepräsidenten des Verbandes, Wilfried Ripke aus Celle, der am Vormittag noch im großen Schützenumzug durch Hannover an vorderster Stelle mit marschierte, blieb es überlassen, das Lager zu eröffnen.

„Wir freuen uns alle darüber, dass du wieder an Bord bist“, so Ripke, der aber auch das Engagement von Jonas Wussow hervorhob, der in der Lagerleitung seinem Vater zur Seite steht.

Verlassen kann sich Wussow auf ein bewährtes Team von Frauen und Männern, die für verschiedene Aufgaben im Lager zuständig sind. Fast 60 Schützen sind vor Ort, die über eine jahrelange Erfahrung in der Jugendarbeit verfügen, aber auch etliche Jüngere, die noch vor wenigen Jahren als Teilnehmer dabei waren und jetzt als Betreuer den Leitern der Gruppen zur Seite stehen.

Begrüßt wurden die Kinder und Gäste außerdem von Landrat Manfred Ostermann, der den Kindern schöne und erlebnisreiche Ferien wünschte. „Im Zeltlager werden bereits bestehende Freundschaften wieder aufgefrischt und neue Freunde gefunden.“ Auf die Frage, wer erstmals am Zeltlager teilnehme, meldete sich immerhin ein gutes Drittel der Kinder. Sie alle sehnten wohl inzwischen das Ende der Begrüßungszeremonie herbei, um nach einer ersten Gruppenbesprechung den Abend vor dem Zelt mit Geichgesinnten zu genießen.

+ Bevor sich die Teilnehmer in ihren Zelten einrichten konnten, wurden sie in Bad Fallingbostel willkommen geheißen. © Röttjer

Bis Freitag, 13. Juli, wird den Kindern ein Programm geboten, dass keine Langeweile aufkommen lassen wird. Es geht in den kommenden Tagen darum, die Bedingungen für die Sportabzeichen zu erfüllen, außerdem gibt es einen Fünfkampf und genügend Teilnehmer mit musikalischen Kenntnissen, die einen Lagerspielmannszug unter der Leitung von Andreas Müller bilden sollen.

Die Freizeitgestaltung kommt daneben nicht zu kurz. Discoabende gehören ebenso dazu wie ein Tag der offenen Tür für Familienbesuch. Dieser Tag endet jedes Mal mit der beliebten Mini-Play-back-Show. Am vorletzten Abend wird an das Leben im Lager noch einmal beim Gruppenabend humorvoll mit Sketchen erinnert, bevor es am Freitag nach der Schlussfeier mit einem Fackelumzug heißt, Abschied nehmen von knapp zwei Wochen Abenteuerurlaub.

