Honerdingen - Vier Kartoffeldiebe hat die Polizei bei Bad Fallingbostel im Heidekreis gefasst, bevor sie mit ihrem Wagen auf die Autobahn fahren und das Weite suchen konnten.

Die Männer im Alter zwischen 18 und 36 Jahren hatten an einem Selbstbedienungsladen im nahen Honerdingen acht Kartoffelsäcke gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Männer am Montag ohne die Kartoffeln weiter fahren.

