Mitarbeiter überwältigt Ladendieb - doch er wehrt sich

Um sein Diebesgut nicht loslassen zu müssen, hat ein Ladendieb einen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in Bad Fallingbostel in den Arm gebissen.

Bad Fallingbostel - Der 22-jährige Täter hielt sich am Mittwoch gegen 18.35 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft in der Straße „Am Kirchweg“ in Bad Fallingbostel auf, als er Alkohol und ein Deo aus dem Sortiment entwendete und unter seiner Kleidung versteckte.

Ein 35-jähriger Angestellter bemerkte dies und hielt den Täter fest, teilte die Polizei mit. Um sich zu befreien und das Diebesgut nicht hergeben zu müssen, biss der 22-Jährige dem Mitarbeiten in den rechten Arm. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

lmr