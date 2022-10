Kreislandwirt zieht Bilanz: „Es wird ein Umdenken geben müssen“

Von: Klaus Müller

Teilen

Die beiden Kreislandfrauenvorsitzen Edith Schröder (Soltau) und Andrea Evers (Fallingbostel) mit Landrat Jens Grote und Kreislandwirt Jochen Oestmann. Sie nahmen die prächtige Erntekrone in ihre Mitte. © Müller

Kreislandwirt Jochen Oestmann hat im Kreishaus Bad Fallingbostel Erntebilanz gezogen. Angesichts vieler Probleme fordert er mehr Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung.

Bad Fallingbostel – Es waren nachdenkliche Momente, die eine traditionsreiche Veranstaltung im Kreishaus Fallingbostel begleiteten. Die Kreislandfrauen übergaben, wie schon seit vielen Jahren, im Kreishaus Bad Fallingbostel die Erntekrone an Landrat Jens Grote.

Kreislandwirt Jochen Oestmann aus Rethem nahm dies zum Anlass, zu versichern: „Wir Landwirte stehen zu unserer Region und werden alles dazu leisten, dass keiner bei uns einmal hungern muss.“ Oestmann rief die Politik und die Verwaltung auf, mit den Landwirten eng zusammenzuarbeiten und zu helfen, dass auch die Landwirtschaft notwendige Hilfen erhält. „Unsere Betriebskosten sind um über 50 Prozent gestiegen. Wir haben das vierte Trockenjahr in Reihe. Viele Landwirte müssen starke Einbußen hinnehmen.“

Oestmann sprach von einem durchschnittlichen Erntejahr. Beim Getreide habe es Spitzenwerte gegeben. „Aufgrund der Preissteigerungen konnten wir in diesem Bereich schwarze Zahlen schreiben.“ Etwas, was Landwirte nur selten so öffentlich betonten. „Dann kam die Trockenheit, sorgte für deutliche Rückschläge vor allem bei den Hackfrüchten und ließ für den Mais kaum noch Luft über. Hier waren die Erträge sehr gering, weil das Wetter die Pflanze fast vertrocknen ließ.“

Die Grünland-Bewirtschaftung sei ein wichtiger Bestandteil der hiesigen Landwirtschaft geworden, fuhr Oestmann fort. Die erste Mahd sei gut ausgefallen. Dann habe es einen jähen, „fatalen“ Einbruch gegeben. „Hoffentlich reicht das Futter für das Milchvieh im Herbst und Winter aus.“ Oestmann sagte auch, dass die von der Politik geforderte extensive Weidebewirtschaftung vor allem im Aller- Leine-Raum so nicht mehr geleistet werden könne. „Hier wird es ein Umdenken geben müssen.“

Die Landwirtschaft sei für die Region unentbehrlich. Politik und Verwaltung seien aufgefordert, noch mehr mit den Landwirten zusammenzuarbeiten. Diese seien bereit dazu.

Kreislandfrauenvorsitzende Andrea Evers aus Rethem Moor bedankte sich besonders bei den Idsinger Landfrauen, die die prächtige Erntekrone gestaltet hatten. Evers sprach über gesunde Lebensmittel direkt vom Erzeuger im Heidekreis, warb für deren Produkte. Und machte Werbung für ein Schulfach Landwirtschaft, damit sich Kinder und Jugendliche schon früh mit diesem Thema befassen. Evers forderte die Verwaltung auf, auf immer mehr Formulare zu verzichten und das Maß an neuen Gesetzen im Rahmen zu halten.

Grote erinnerte sich an seine eigene Jugend, als er über die Landwirtschaft sprach. Er bedankte sich bei allen heimischen Landwirten für ihre geleistete Arbeit. Gerade angesichts des Ukraine-Krieges, durch den wichtige Lieferzonen zurzeit ausgeschlossen seien und den damit verbundenen Preissteigerungen sei Solidarität aller Bürger ein wichtiges Zeichen.