Elvis wacht über allem

Der Straußenhof in Vierde setzt mit neuen, großzügigen Ställen und Weiden auf eine artgerechte Haltung der Tiere. Marcel Hambruch führt den Hof in vierter Generation und entschied sich für die Spezialisierung auf die Vögel.

Die heißen Tage haben die Strauße auf ihrer 2,5 Hektar großen Farm am Rande von Vierde ganz gut überstanden. Jeden Tag seien große Wasserbehälter zu den Wiesen gebracht worden, berichtet Betreiber Marcel Hambruch. In vielen Pfützen hätten sich die Tiere erfrischen und die Hitze dann besser ertragen können.

Vierde - Von Klaus Müller. Landwirtschaftsmeister Hambruch hat, wie er selbst sagt, vor einigen Jahren absolutes Neuland betreten, als er sich dafür entschied, auf dem väterlichen Hof eine Straußenfarm aufzubauen. Mittlerweile gehört eine sehr große Straußenherde dazu, darunter 71 Küken, die in Vierde geschlüpft sind oder zugekauft wurden. Possierliche Tierchen, die sich in der Krippe entwickeln sollen, dann in den Kindergarten kommen und schließlich „in die Schule“ gehen, wie es Marcel fast liebevoll umschreibt.

Nach 14 Monaten sind sie schlachtreif. Das sehr gesunde Fleisch, das dem Rindfleisch nahekommt, kein Fett hat, aber sehr viele andere gesunde Stoffe, geht dann von Vierde aus in die Vermarktung.

„Wir kümmern uns sehr um unsere Tiere und versuchen, sie so artgerecht wie möglich zu halten“, sagt der Jungbauer. „Im letzten Jahr war es so heiß, dass einige unserer Jungküken ohnmächtig wurden. Wir haben jedes einzelne mit Wasser per Hand versorgt und sechs Tiere retten können.“

Gehalten werden die Vögel auf doppelt umzäunten Weiden. „Das dient vor allem der Sicherheit der Besucher, die immer mehr auf unseren Hof kommen“, erklärt Marcel Hambruch. Mit seinem besten Hahn Elvis mit der Locke, der das Anwesen zu bewachen scheint, möchte er allerdings auch nichts zu tun haben. „Der ist nicht auszurechnen.“ Neben Elvis gehören noch Engelbert und „Machete“ zu den Hähnen, die für den ständigen Nachwuchs auf dem Hof sorgen sollen.

Es ist kräftig gebaut worden in Vierde. Kompakte Holzhäuser für alle Gruppen mit anschließender Wiese, ein Hofladen, der Spezialitäten der Strauße anbietet, vieles andere mehr. „Besucher sind bei uns herzlich engeladen. Wir bieten auch Führungen an.“

Was einst als Mischbetrieb begann, ist heute ein reiner Straußenhof geworden: 1902 gründete Urgroßvater den Familienhof. Er hielt damals Kühe, Schweine, Hühner und betrieb Landwirtschaft. 2016 übernahm Marcel Hambruch in vierter Generation den Hof von seinem Vater Hans-Heinrich. Zu dieser Zeit war das Unternehmen ganz auf die Schweinezucht eingestellt.

„Ich selbst habe 2014 eine außergewöhnliche Ausbildung genossen: Ich lernte alles zur artgerechten Haltung und Zucht von Straußen, denn ich hatte mich bei einem Urlaub auf einer Straußenfarm dafür begeistert“, erzählt Marcel Hambruch.

Der junge Mann strukturierte daraufhin mit Unterstützung der Eltern den Familienbetrieb um. „Es ist heutzutage fast unumgänglich, sich bei der Bewirtschaftung auf ein bestimmtes Thema zu spezialisieren. In unserem Falle sind es die Straußenvögel, die uns viel Freude bereiten.“

Kontinuierlich entstand die Farm, die heute fünf Mitarbeiter beschäftigt. Irgendwann soll eine eigene Schlachterei hinzukommen.

Das Futter für die Tiere sei das A und O einer artgerechten Haltung, sagt der 33-jährige Vierder. Der Hof baut selbst Mais an, kann damit also kostenschonender arbeiten. „Wir ziehen die Tiere achtsam groß, was sich in der Umgebung und der Fütterung zeigt. Die gesetzlichen Vorgaben werden von uns nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.“

So sind die Strauße in großen, hellen Ställeb mit viel Fensterfläche untergebracht. Hier scheinen sie sich wohlzufühlen und können in Ruhe ihre Umgebung in Augenschein nehmen. Wenn ein Tier aus dem Stall sprintet, findet es viel freies Terrain zum Auslaufen. Überhaupt ist das gesamte Gelände weitläufig und ruhig. „Die Zaunecken sind abgerundet, sodass sich kein Strauß darin verfangen oder dahin getrieben werden kann.“

Strauße gehören zu den ältesten Tieren der Welt, aber erst jetzt entdecken die Deutschen das saftige, feste und zarte Fleisch als Delikatesse zu erschwinglichen Preisen: Der Strauß ist ein flugunfähiger Vogel, der bereits vor rund zwei Millionen Jahren durch die Savannen Afrikas und die Halbwüsten im Nahen Osten streifte. Inzwischen gibt es viele Zuchtfarmen, denn das Fleisch wird immer beliebter.

Wer die Strauße erleben möchte, die ja so neugierig sein können, die aber auch als Küken so herrlich nett anzusehen sind, kann das zu den Öffnungszeiten des Hofes. Gruppen ab zehn Personen können Führungen buchen. Und am Sonntag, 15. September, gibt es das große Hoffest mit Kinderprogramm, Führungen und jeder Menge Angebote aus dem Spezialitäten-Laden.

Öffnungszeiten des Hofladens

Jeden Freitag, 15 bis 18 Uhr,

und Samstag, 10 bis 16 Uhr, sowie jederzei nach Vereinbarung unter Telefon 05162/1524, E-Mail hofladen@straussenhof-heidekreis.de. Weitere Informationen unter straussenhof-heidekreis.de.