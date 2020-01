Benefeld – Laut Polizei drangen am Wochenende unbekannte Täter gewaltsam in zwei Schulgebäude an der Cordinger Straße in Benefeld ein. Im Gebäude hebelten und traten sie mehrere Türen ein und durchsuchten die Büroräume. Es entstand ein Schaden von 7 200 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei Walsrode, Telefon 05161/984480.