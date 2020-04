Bad Fallingbostel – In das Katasteramt an der Vogteistraße in Bad Fallingbostel stiegen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag ein. Sie betraten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld, teilt die Polizei mit. Der Versuch, in die Büroräume der Kreishandwerkerschaft Lüneburger Heide zu gelangen schlug fehl. Ebenso gelang es den Tätern nicht, in eine Zahnarztpraxis einzubrechen. Hinweise an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau, Telefon 05191/93800.