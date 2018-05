Ehrenurkunden für Malermeister

Dorfmark - Schon außergewöhnlich war die Ehrung mit „Goldenen Meisterbriefen“, die jetzt vier Handwerksmeistern aus dem Heidekreis überreicht wurden: Allerdings ist nicht der Jubiläumsmeisterbrief an sich das Besondere, sondern die Tatsache, dass dieses Quartett gemeinsam, vor etwas mehr als 50 Jahren, am 6. April 1968, seine Meisterprüfung im Maler-Handwerk bestand.

Seit ihrer Berufsschulzeit kennen sich der Rethemer Heiner Gümmer, Herbert Meyer aus Walsrode sowie Hermann Bostelmann und Hans Thies aus Dorfmark. Sie schrieben sich an einer privaten Meisterschule des Malerhandwerks in Buxtehude ein. Sie bildeten mit zwei weiteren Absolventen eine Arbeitsgruppe, die sich nach einem halben Jahr Schulzeit der Prüfungskommission der Handwerkskammer Lüneburg stellte. Alle sechs absolvierten die Prüfung erfolgreich.

Bedingt auch durch die räumliche Nähe, blieb der Kontakt der vier Malermeister aus dem Altkreis Fallingbostel bestehen. Dazu gesellte sich Siegfried Jessen aus Seth, Schleswig-Holstein, der Sechste zog bald nach der Prüfung nach Süddeutschland. Die berufliche und familiäre Situation ließ in den folgenden Jahrzehnten nur hin und wieder Treffen zu; im Rentenalter wurde der Kontakt wieder enger.

Heiner Gümmer übernahm 1979 den seit 1907 in der Handwerksrolle eingetragenen Familienbetrieb, der in diesem Jahr sein 111-jähriges Bestehen feierte. Herbert Meyer folgte im Frühjahr 1974 seinem Vater als Betriebsinhaber der 1912 gegründeten Firma. Hans Thies machte sich 1980 selbstständig und Hermann Bostelmann wirkte ab 1986 als technischer Betriebsleiter. Sie alle hatten in ihrer aktiven Zeit verschiedene Ämter der Malerinnung und im Innungsvorstand übernommen und engagierten sich für ihren Berufsstand.

Der stellvertretende Obermeister Stephan Klug überreichte die gerahmten Ehrenurkunden auf der Innungsversammlung. Wilhelm Ahrend aus Schneverdingen erhielt zudem einen „Goldenen Meisterbrief“ 60 Jahre als Malermeister.

Klug berichtete, dass es innerhalb der Innung Schwierigkeiten gebe, Interessierte für die Vorstandsarbeit oder andere Aufgaben zu motivieren. Vor allem bei jungen Leuten gebe es Defizite, innerhalb der Innung Verantwortung zu übernehmen.

rö