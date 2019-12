„Ehrenamtsarbeit ist unersetzlich“

Heidekreis – Ehrenamtlich engagierte Menschen: Feuerwehrmann Jens Führer gehört zu ihnen, die Küsterin Erika Knoop aus Ostenholz, Meike Becker-Petzold, die sich seit Jahren um den Rethemer Singkreis bemüht, und Karl-Heinrich Lohmann-Heinsius, der fast alle Ehrenämter in Buchholz/Aller durchlaufen hat.

Landrat Manfred Ostermann hatte 21 Männer und Frauen zu einer Feierstunde am Tag des Ehrenamts in den Hof der Heidmark in Bad Fallingbostel eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen und musikalischer Unterhaltung zeichnete er Ehrenamtliche aus dem Heidekreis aus, die sich besonders engagiert haben. Er staunte angesichts der Vielfalt der Aufgaben.

„Sie gehören zu den 31 Millionen Menschen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in Deutschland engagieren. Ob Vorlese-Oma, Trainer im Sportverein oder Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr: Freiwilliges Engagement hat viele Gesichter und bereichert unsere Gesellschaft“, so Ostermann. Immer mehr Bürger teilten ihre freie Zeit, um mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen. Mehr als 40 Prozent der über 14-Jährigen engagierten sich. Ein Drittel der Freiwilligen übten ihre Tätigkeit länger als zehn Jahre aus. „Ehrenamtlichkeit ist unersetzlich. Deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle danken.“

Es wurde aber auch deutlich, dass es immer schwieriger wird, Bürger für das Ehrenamt zu begeistern. „Wir haben in unserer Blaskapelle in Eilte keinen Nachwuchs mehr“, klagte Dietmar Dunker, seit 52 Jahren Mitglied der Feuerwehr und immer noch mit seinen Musikanten unterwegs.

Der Landrat ehrte die von Vereinen und Verbänden vorgeschlagenen Männer und Frauen. „Wir werdenweitermachen, so lange wir es können“, betonten sie immer wieder.

Zu den Geehrten gehörte Jens Führer, der sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. 1980 trat er den Honerdinger Brandschützern bei und wechselte später nach Walsrode. Er sei, so der Landrat, mit Leib und Seele Feuerwehrmann und neben seinem engagierten Wirken in der Ortsfeuerwehr auch bei Einsätzen außerhalb des Heidekreises dabei. Neben vielen Funktionen in der Wehr habe er sich der Arbeit als Kreispressesprecher verschrieben.

Meike Becker-Petzold aus Hodenhagen ist mit großer Freude ehrenamtlich in der Samtgemeinde Rethem tätig. Sie kümmert sich um den Singkreis Rethem und hat sowohl den Erwachsenen- als auch im Kinderbereich übernommen. Auch die Willkommensgruppe für Flüchtlinge leitet sie. „Durch ihren Einsatz und ihre tatkräftige Mithilfe wurde die Tafel in Rethem ins Leben gerufen“, erinnerte der Landrat an eine weitere Aufgabe. Außerdem habe Becker-Petzold mit viel Engagement die Senioren- und Sozialarbeit unterstützt und sei immer mit Rat und Tat für die Menschen da. mü