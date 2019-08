Verträge für das Ankunftszentrum in Oerbke unterschrieben

Bad Fallingbostel – „Ich bin mit dieser Entwicklung sehr zufrieden“, sagte Fallingbostels Bürgermeisterin Karin Thorey im Ankunftszentrum Bad Fallingbostel-Oerbke, nachdem Vertreter des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums und der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen einen Mitbenutzungsvertrag von Teilen des Kasernengeländes zur Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen um weitere drei Jahre verlängert haben.

Die Bürgermeisterin betonte das gute Miteinander mit der Behörde und dem Ankunftszentrum am Rande der Stadt. Zurzeit würden in Bad Fallingbostel 588 Flüchtlinge betreut, die in der Regel bis zu sechs Wochen blieben und dann in andere Unterkünfte kämen.

Jens Grote, Präsident der Landesaufnahmebehörde, begrüßte die Verlängerung. „Ich freue mich, dass wir unsere wichtige Arbeit hier vor Ort fortsetzen können. Der neue Vertrag gibt uns und dem Land Niedersachsen für drei weitere Jahre Planungssicherheit.“

Gemeinsam mit den beteiligten Behörden und den Dienstleistern vor Ort würde hier seit rund vier Jahren die wichtige Aufgabe einer Erstaufnahme von Geflüchteten aus aller Welt erfüllt. Es sei ein enges Netzwerk zwischen allen Beteiligten entstanden, das hervorragende Arbeit leiste und den Flüchtlingen eine sichere Zuflucht biete. Amgad El-Moghier, Standortleiter in Bad Fallingbostel-Oerbke, zeigte sich erfreut, dass es für seine 45 Mitarbeiter und 450 Partner rund um das Zentrum herum Sicherheit gebe. „So können wir sehr gut weiterarbeiten.“

Seit 2016 besteht zwischen dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum und der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen der Mitbenutzungsvertrag. Angemietet war bisher ein Areal in einer Größe von 280 Hektar. Das sogenannte Camp Ost, zwischenzeitlich eine Notunterkunft, wird künftig von der Bundeswehr genutzt. Olaf Lentzen, Kasernenkommandant aus Bergen, kündigte an, dass im Rahmen einer militärischen Großübung im kommenden Jahr aller Voraussicht nach 500 amerikanische Soldaten nach Fallingbostel kommen würden, „Wir haben hier zwei riesige Hallen, in denen wir Fahrzeuge der Amerikaner unterbringen können.“ Noch fehle die endgültige Zusage der Amerikaner, aber die Vorbereitungen liefen. Unter anderem müsse das Bahngleis aktiviert werden.

Flüchtlinge werden durch diese Planungen nicht berührt, sagte Lentzen. Die Bürgermeisterin erzählte, dass die Flüchtlinge im Lager kaum etwas von den Aktivitäten im Camp Ost mitbekommen würden. „Dazu ist das Gelände einfach zu groß.“

Im Ankunftszentrum stehen rund 800 Unterbringungsplätze zur Verfügung. Zum 1. Oktober ist eine Erhöhung der Kapazität auf 1 200 geplant. Derzeit leben 588 Personen aus mehr als 40 Nationen dort.

