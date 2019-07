Pferd wirft Elfjährigen ab und galoppiert auf die Autobahn

Ein Pferd hat in Dorfmark seinen elfjährigen Reiter abgeworfen und ist anschließend auf die A7 galoppiert.

Dorfmark - Das Pferd lief am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr alleine auf die A7 in Richtung Hamburg, drehte allerdings spontan und flüchtete auf gleicher Fahrbahn in Richtung Hannover. Polizeibeamte stoppten den Verkehr in beiden Richtungen und griffen das Pferd bei der Ausfahrt Bad Fallingbostel am Zügel.

+ Die Polizei konnte das Pferd an den Zügeln greifen. Foto: Polizei

Um 9.25 Uhr wurde das Tier von der Autobah n geführt, sodass der Verkehr wieder rollen konnte. Der Reiter verletzte sich bei dem Sturz leicht, das Pferd blieb unverletzt. Es beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen zwei Außenspiegel von Fahrzeugen, die im Stau standen, teilt die Polizei mit.