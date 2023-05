NSSV-Landesjugendzeltlager in Bad Fallingbostel: Disco, Freibad und Spiel ohne Grenzen

Von: Harald Röttjer

Bei der Mini-Playback-Show beweisen die Teilnehmer Ideenreichtum. © Röttjer

Die Anmeldefrist für das NSSV-Landesjugendzeltlager in Bad Fallingbostel rückt näher. Zwei Wochen lang können Kinder und Jugendliche hier in den Sommerferien Spiel und Spaß erleben.

Bad Fallingbostel – Jetzt muss der Schützennachwuchs des Jahrgangs 2008 und jünger allmählich in die Puschen kommen. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich für die Teilnahme am 51. Landesjugendzeltlager des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) vom 9. bis 22. Juli entscheiden und sich darum kümmern, dass ihre Eltern sie zu diesem Event anmelden. Das Gelände an der Heidmarkhalle und die Halle selber sind der ideale Standort für die Mädchen und Jungen. Schon seit Beginn der 1970er-Jahre können Kinder und Jugendliche für knapp 14 Tage einen Abenteuerurlaub verbringen.

„Ein erster Stichtag darüber, wie die bisherige Resonanz aussieht, ist der 10. Mai“, so Jonas Wussow, der als Nachfolger seines jüngst verstorbenen Vaters Hans-Heinrich Wussow seit einigen Jahren das Lager leitet. Sport, Spiel und Spaß bestimmen die knapp zwei Wochen, Langeweile gibt es nicht. Die Kids werden bei verschiedenen Aktivitäten gefordert. Groß ist zum Beispiel die Beteiligung an der Abnahme des Sportabzeichens. Damit verbunden ist ein Fünfkampf, bei dem die besten Sportler attraktive Preise gewinnen. Auch Schießwettbewerbe werden angeboten.

Beim Spiel ohne Grenzen geht es um Kraft, Geschick und Schnelligkeit gleichermaßen, bei gutem Wetter kann das nahegelegene Freibad besucht werden und auch sonstige Spiele sorgen für Unterhaltung. Abends ist die Halle ein beliebter Anziehungspunkt für Discos, die Mini-Play-Back-Show und den Lagerabend, der von den Gruppen gestaltet wird. Ein weiterer Höhepunkt ist eine Tagesfahrt in den Heidepark Soltau. Nach Möglichkeit soll ein Lagerspielmannszug gebildet werden.

Mit einem Fackelumzug durch Bad Fallingbostel verabschieden sich schließlich die Teilnehmer.

Dabei sein können alle Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2008 und jünger, wenn sie Mitglied des Deutschen Schützenbundes sind. Wer älter als 18 Jahre ist, kann sich gerne als Gruppenleiter, Betreuer oder Helfer für Küche, Schießstand oder Kiosk melden. Die Unterbringung erfolgt in privaten Zelten, die von Teilnehmern und Betreuern selbst mitgebracht werden.

Für „Jugendfreizeitmaßnahmen“ können von den kommunalen Verwaltungen, das sind Gemeinden, Kreise und Städte, Zuschüsse gezahlt werden. Die notwendigen Antragsformulare sind bis zum 16. Juli bei der Lagerverwaltung abzugeben. Die Zuschüsse werden nach Lagerschluss von den jeweiligen Verwaltungen an die Vereine ausgezahlt.