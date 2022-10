Die Schamanin von Bad Fallingbostel

Von: Florian Adolph

Schamanin und Rainbow Reiki-Meisterin Illona Fuchs mit ihrer Trommel. © Adolph

Sie arbeitet mit Krafttieren und anderen Lichtwesen und setzt Runen und Kristalle zur Heilung ein. Illona Fuchs ist die Schamanin von Bad Fallingbostel.

Bad Fallingbostel – Eine Schamanin ist nicht etwas, das man im Heidekreis erwartet. Dennoch lebt eine in Bad Fallingbostel. An ihren Wänden hängen Bilder von amerikanischen Ureinwohnern. Auf dem Boden ruhen zwei Trommeln und in einem Regal liegen verschiedenste Edelsteine. Illona Fuchs bietet ihren Gästen Wasser oder Kräutertee an. „Ich habe mir immer vorgestellt, schamanisch zu arbeiten“, sagt sie. Sie ist Rainbow Reiki Meisterin und Schamanin der White Feather Shamanic School. Beim Schamanismus soll mit spirituellen Energien Heilung und Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Illona Fuchs kommuniziert durch Rituale mit Krafttieren und anderen Lichtwesen und setzt Runen und Kristalle zur Heilung ein.

„Dazu gekommen bin ich, durch meinen eigenen Burnout“, berichtet sie. „Meine Heilpraktikerin hat mir empfohlen, mich mit Usui Reiki behandeln zu lassen.“ Zunächst hatte Illona Fuchs das Reiki aber wieder aufgegeben, „da ich bei der Behandlung immer eingeschlafen bin“.

Es stellte sich allerdings heraus, dass ihre Schwester in Hannover in der Nähe von Heike Wagner wohnte, die eine Schamanische Geistheilungspraxis betreibt. Im Sommer 2014 begleitete Illona Fuchs ihre Schwester zu einem schamanischen Erlebnisabend. Die Geschwister machten ihre Ausbildung dann gemeinsam. So wurde Illona Fuchs zur Rainbow Reiki Meisterin und Lehrerin, 1. Dan und dann auch zur Schamanin der White Feather Shamanic School.

Die Shamanic School habe aber nichts mit Reiki zu tun, erklärt sie. So bietet sie neben Reiki-Seminaren und Behandlung nun auch selbst einen schamanischen Erlebnisabend und ein „ganz besonderes schamanisches Erlebnis“ an. Sie meditiert mit ihren Klienten und führt Rituale aus. Sie nimmt sie auf eine Krafttiereise mit. Beim „Schamanischen Erlebnis“ zieht sie mit ihren Gästen auch eine Rune, die sie als Talisman mitnehmen können, um ihren Neuanfang zu unterstützen.

Reiki, erklärt Illona Fuchs sei eine universelle Lebensenergie. Durch die Übertragung von Mensch zu Mensch soll diese Energie eine heilende Wirkung entfalten. Der Japaner Mikao Usui gilt als Begründer der Reiki-Lehre aus dem Jahr 1922. Diese kam dann aus Japan über Hawaii auch nach Deutschland.

Wenn ein Klient sie besucht, bespricht die Reiki-Meisterin mit ihm die Probleme, wegen derer er zu ihr kommt. Dann legt sich der Kunde auf eine ihrer Liegen und die etwa 20-minütige Grundbehandlung beginnt. Dabei finden die 17 Positionen der Handauflegung, die von Mikao Usui entwickelt wurden, Anwendung für allgemeine Tiefenentspannung.

„Währendessen gehe ich auf die Problemthemen mit zusätzlichen Methoden ein“, so Fuchs. „Der Klient muss aber auch selber mitarbeiten. Ohne Mitarbeit kann Energiearbeit nichts leisten.“ Da die Grundbehandlung nur 20 Minuten dauert, ist sie auch alltagstauglich, meint die Reiki-Meisterin.

Illona Fuchs ist zutiefst überzeugt von der Wirksamkeit des Rainbow-Reiki und des Schamanismus. Mit ihren spirituellen Heiltechniken behandelt sie zum Beispiel Gelenk- und Muskelschmerzen, aber auch geistige Probleme, die ihren Kunden „bei einem freudigen Leben im Wege stehen“. Sie erklärt dabei aber auch, dass ihre Methoden die Schulmedizin nicht ersetzen können. „Wir weisen immer darauf hin, dass wir keine Diagnosen stellen oder Medikamente verschreiben können. Geistiges Heilen ist immer nur eine Ergänzung zu der Schulmedizin. Wenn jemand wirklich krank ist, würde ich ihn auch zum Arzt schicken.“

So berichtet die Schamanin davon, wie sie einem ihrer Kunden empfohlen hat, sich ins Krankenhaus einweisen zu lassen. Dort hat sie diese Person dann, als Ergänzung zu der schulmedizinischen Therapie, weiterbehandelt. „Das war eine gute Kombination, um ihr zu helfen“, erklärt sie.

Illona Fuchs behandelt nicht nur Menschen, es kommen auch Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern zu ihr, zum Beispiel mit „Angsthunden“ aus Rumänien. Sie unterrichtet außerdem die Methoden des Rainbow Reiki und bietet unter anderem Entspannungsabende an.

Die Klienten, die zu ihr kommen, sind etwa im Alter Ende 20 und aufwärts. Oft sind es Menschen, die in ihrem Leben etwas verändern möchten. „Der Bedarf ist groß“, sagt Fuchs. „Und das Feld wird immer größer.“