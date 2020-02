„Darauf dürfen wir stolz sein“

Heidekreis – Große Freude bei den Touristik-Verantwortlichen des Heidekreises, nachdem am Freitagnachmittag die aktuellen Übernachtungszahlen für den Landkreis, Stand 30. November 2019, vom Statistischen Landesamt in Hannover bekannt wurden. Landrat Manfred Ostermann: „Der Heidekreis liegt erneut über dem landesweiten Durchschnitt. Wir stellen hier im Kreis die Hälfe aller Übernachtungen der gesamten Lüneburger Heide. Einfach großartig.“

Ostermann dankte in diesem Zusammenhang allen Touristikern und Touristikerinnen sowie Hotels und Pensionen, die durch ihre hervorragende Arbeit und großartigen Angebote diesen Erfolg erst möglich gemacht hätten. Die Touristik im Heidekreis sei nach wie vor ein äußerst wichtiger Wirtschaftsfaktor.

In den elf Monaten des Jahres 2019 habe der Heidekreis das hohe Ergebnis des Vorjahres deutlich steigern können und ein Plus von fünf Prozent erreicht. Ein Rekord bahne sich an, so Ostermann, obwohl schon das Vorjahr das beste jemals verzeichnete gewesen sei.

Erweiterte Angebote mit einem gut ausgelegten Fahrradwander- und Wanderkonzept, einem Kulturführer sowie einem Katalog mit Reitwegen hätten das Interesse steigern können. Natürlich seien die im vergangenen Jahr sehr schöne Heideblüte und die Freizeitparks die Zugnummern des Heidekreises gewesen.

Insgesamt wurden 2019 272 864 Übernachtungen zusätzlich gegenüber dem Vorjahr erreicht. Das entspreche einem Mehrumsatz für die Region von 28,4 Millionen Euro, berichtete der Landrat. Die Ankünfte stiegen um 5,89 Prozent. Die Gäste seien etwas kürzer als im Jahr 2018 geblieben.

Die Branche wachse, so Ostermann auch deutlich stärker als der Landesdurchschnitt Niedersachsens, der bei 2,6 Prozent liege. Ganz Deutschland habe einen Zuwachs von 3,7 Prozent gemeldet. „Insgesamt holen wir mehr Marktanteile“, bilanzierte ein zufriedener Ostermann. mü