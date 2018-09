Chance auf Schnäppchen für Jung und Alt

Krämermarkt am 30. September in Dorfmark

Dorfmark - Er ist einer der schönsten Flohmärkte der Region, der Krämermarkt in Dorfmark, der sich über fast zwei Kilometer auf der Hauptstraße erstreckt. Am Sonntag, 30. September, ist es wieder soweit. Trödelfans und Flohmarktliebende sind von 8 bis 17 Uhr herzlich eingeladen, zwischen den zahlreichen Ständen, auf Tischen und in Kisten nach schönen Dingen zu suchen und das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern.