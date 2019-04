Feuer zerstört Dach eines Einfamilienhauses in Dorfmark

Bei einem Dachstuhlbrand ist am Dienstagmorgen ein Haus in Dorfmark schwer beschädigt worden. Personen kamen bei dem Vorfall aber nicht zu Schaden.

Dorfmark - In den frühen Morgenstunden gegen 4.25 Uhr wurden am Dienstag Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „Auf der Bünte“ in Dorfmark durch starkes Knistern auf eine Rauchentwicklung aus ihrem Dach aufmerksam und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Das geht aus einer Meldung der Feuerwehr hervor.

Als die Ortsfeuerwehr Dorfmark wenig später an der Einsatzstelle eintraf, wurde durch den Stadtbrandmeister Andreas Schulenburg die Alarmstufe erhöht und Alarm für alle drei Feuerwehren des Stadtgebietes Bad Fallingbostel ausgelöst, da sich abzeichnete, dass ein größerer Kräfteansatz nötig war. Das Feuer hatte sich vermutlich vom Bereich der Zwischendecke zwischen Obergeschoss und Spitzboden auf die Dachhaut ausgebreitet. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Mit mehreren Strahlrohren gingen mehrere Trupps von innen und von außen über tragbare Leitern und den Teleskopmast der Freiwilligen Feuerwehr Bad Fallingbostel zur Brandbekämpfung vor. Dafür war es nötig Teile des Daches abzudecken und die Zwischendecke mechanisch zu öffnen.

Nachdem das Feuer lokalisiert war, konnte es schnell durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Insgesamt waren circa 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Die angrenzende Bundesstraße 440 war anfangs voll- und im weiteren Einsatzverlauf halbseitig gesperrt. Gegen 6 Uhr konnte „Feuer aus“ an die Leitstelle gemeldet werden. Durch das Feuer entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, heißt es vonseiten der Feuerwehr abschließend. Die Polizei schätzt diesen auf rund 60.000 Euro.

