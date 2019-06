Bogenschießen, elektronische Basteleien und Kletterparcours

Bad Fallingbostel – Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Jugendhofes Idingen, Jugendbildungsstätte des Heidekreises, finden am Samstag, 29. Juni, von 15 bis 18 Uhr, in den Räumlichkeiten und im Außenbereich Mitmach-Aktionen statt, die die bunte Angebotspalette der Einrichtung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zeigen.

Wer gern kreativ tätig sein möchte, kann an einem oder mehreren der Werk- und Bastel-Workshops teilnehmen. Draußen werden zum Beispiel aus Ytong-Steinen kleine Skulpturen gefertigt. Ferner dürfen sich Besucher unter fachlicher Anleitung in der Kunst des Bogenschießens üben, auf dem Bolzplatz Preise beim Torwandschießen gewinnen und die Schusskraft am Ball mithilfe eines Messgeräts unter Beweis stellen. Natürlich kann der Hochseilgarten genutzt werden. Die eher technisch Interessierten haben im Computerraum die Möglichkeit, Visitenkarten oder T-Shirts herzustellen. Wer sein Outfit verändern möchte, kann dies mittels raffinierter Software in die Tat umsetzen und die Ergebnisse ausdrucken oder auf ein T-Shirt übertragen. Die Computer-AG des Jugendhofes, die ebenfalls seit 25 Jahren besteht, sorgt mit den neuesten X-Box-, Wii- und Playstation-Games für actionreiche Unterhaltung in der Move-Area. Dort können die Gäste zudem mittels einer 3D-Brille in virtuelle Welten eintauchen.

In der Dunkelkammer kommen Foto-Fans auf ihre Kosten. Sie erhalten Einblicke in die Dunkelkammertechnik. Die Kunstwerke können sie mit nach Hause nehmen. Elektronische Basteleien, bei denen funktionierende Schaltungen hergestellt werden und der Umgang mit einem Lötkolben erlernt wird, runden das Angebot ab.

Bei einer Hof-Rallye mit Fragen zum Jugendhof gibt es Preise zu gewinnen. Mit Popcorn, Bratwurst, verschiedensten Erfrischungsgetränken sowie Kaffee und Kuchen wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Auch der Eiswagen ist vor Ort.

Die Teilnahme an den einzelnen Angeboten ist kostenlos. Für Speisen und Getränke wird ein Kostenbeitrag erhoben. Da direkt am Jugendhof keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind, werden die Besucher gebeten ihre Fahrzeuge am nahe gelegenen Schulzentrum beziehungsweise an der Sporthalle abzustellen, heißt es in der Pressemitteilung des Heidekreises.