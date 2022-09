Bad Fallingbostel: Ein Beitrag zur Völkerverständigung

Von: Klaus Müller

Teilen

Austausch und viele Gespräche: Der Landrat hatte zum „Dankeschön-Kaffeetrinken und einen intensiven Gedankenaustausch Helferinnen und Helfer sowie Unterstützer und Mitglieder des Verbandes eingeladen. © Landkreis

Der Landrat Jens Grote hat Vertreter des Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge zum Gespräch ins Kreishaus in Bad Fallingbostel geladen.

Bad Fallingbostel – Sehr politisch wurde es am Donnerstagnachmittag im Kreishaus in Bad Fallingbostel, als Landrat Jens Grote Vertreterinnen und Vertreter des Verbandes der Deutschen Kriegsgräberfürsorge zu einem „Dankeschön-Kaffeetrinken“ eingeladen hatte. Eigentlich sollte es nur ein lockerer Gedankenaustausch werden, aber die aktuelle Situation verlangte einen anderen Verlauf.

Jens Grote in seiner Eingangsrede: „Wir haben feststellen müssen, dass es durch die Pandemie eine Teilung von Meinungen in der Gesellschaft gegeben hat. Das scheint sich nun fortzusetzen, durch den Krieg in der Ukraine, der eigentlich jeden, wenn auch nur indirekt, trifft.“ Grote befürchtet, dass die eingeschlagenen Maßnahmen gegen Russland und die Reaktionen darauf zu einer noch tieferen Spaltung führen könnten, weil es Einschränkungen für die gesamte Bevölkerung gibt. „Wir werden vernünftig und mit Weitsicht und Verständnis darauf reagieren müssen.“

Der Landrat hatte zunächst allen Helferinnen und Helfern rund um die Straßensammlung des Verbandes gedankt. Auch den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in vielen Einsätzen auf Kriegsgräberstätten im In- und Ausland im letzten Jahr tätig gewesen sind. Und er rief die Jugend auf, sich noch mehr für dieses Thema zu interessieren, so wie beispielsweise die Schülerinnen und Schüler der Oberschulen in Soltau, Walsrode und Bomlitz, die vor Ort auf Friedhöfen arbeiteten. „Wir müssen die jungen Menschen an dieses Thema noch mehr heranführen.“

Der Landrat informierte darüber, dass es am 19. Oktober in der Stadthalle Walsrode ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkops aus Hannover geben wird. Es soll ein „schwungvoller“ Abend werden. Der Eintritt kostet zwölf Euro. „Wir helfen mit dem Erlös, die Kriegsgräberstätten in ganz Europa in Ordnung zu halten“, so Grote

Der Geschäftsführer des Bezirksverbandes Lüneburger Heide, Jan Effinger, berichtete von einer leider gesunkenen Zahl von Mitgliedern im Kreisverband. „Und dabei liegt der Jahresbeitrag bei nur zwölf Euro.“ Trotzdem konnte einiges erwirtschaftet werden. Vor allem die Sammlungen „von Haustür zu Haustür“ machten stolze Beträge aus, 2021 waren es fast 39 000 Euro.

Etliche Termine standen auf dem Programm: In Ahlften bei Soltau sei in diesem Jahr ein Jugendcamp auf einem Soldatenfriedhof durchgeführt worden. Workshops für junge Leute angeboten, die großes Interesse gefunden hätten. Zu den Aktivposten zählt Alfred Michaelis aus Dorfmark, der zurzeit zum 44. Mal auf Auslandseinsatz ist.

Jan Kericzy, ein guter Freund aus der tschechischen Republik, war Gast der Versammlung. Mit dem Düshorner Günter Hibbing hat er auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Brünn gearbeitet „und dafür gesorgt, dass diese Anlage bestens gepflegt ist“, lobt Hibbing. Günter Hibbing berichtete weiter, dass die Kameradschaft Walsrode-Soltau mit dem Leiter Hans-Heinrich Meyer insgesamt elf Steinblöcke verlegt, auf denen die Namen der Gefallenen aufgebracht wurden. „Für mich ist das eine große Selbstverständlichkeit und eine Verpflichtung zugleich“, sagte Jan Kericzy. „Und mein Beitrag zu einer europaweiten Völkerverständigung“, fügte er noch hinzu.