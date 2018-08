Begehrtes nächtliches Bad

Nicht nur am Tag war Betrieb auf den 25-Meter-Bahnen. Auch die Gelegenheit zum nächtlichen Bad nutzten viele Schwimmer.

Bad Fallingbostel - „Es war so super“, schwärmt Schwimmmeisterin Madelein Jaan-Weimer am Sonntagmorgen, als das 24-Stunden-Schwimmen im Lieth-Freibad sich dem Finale nähert. Und es wird dann doch noch einmal stressig, denn viele Neu-Schwimmer haben sich spontan auf den Weg zu dem wunderschönen Freibad gemacht, um bei diesem Für-alle- Wettbewerb mitzumachen.

Um 10 Uhr ist dann Schluss, und die Verantwortlichen der Veranstaltung, die Bäder-Gesellschaft Böhmetal und der Bäder- und Jugendförderverein Bad Fallingbostel, ziehen eine sehr positive Bilanz. Norman Dieckmann, erster Vorsitzender des so sehr aktiven Vereins: „Wir haben in der Nacht zwar kein Auge zugemacht. Es sind auch im Dunklen viele Schwimmer auf den Bahnen gewesen, aber es war sehr schön, wie unser Angebot angenommen wurde.“

Der Verein hat sich zur großen Aufgabe gemacht, das Freibad am Rande des Stadtwaldes zu erhalten, auch mit Aktionen über den regulären Badebetrieb hinaus. Nach mehreren Jahren Pause wurde so von Samstag auf Sonntag das 24-Stunden-Schwimmen mit reichlich Programm drumherum angeboten. „70 Helferinnen und Helfer und einige Sponsoren haben uns unterstützt. Das war die Feuerwehr beispielsweise, die das Areal ausleuchtete, die DLRG, das Jugendzentrum, das musikalisch unterstützte, die Heidetaucher, die zum Schnuppertauchen im Becken einlud und der TVE Fallingbostel, bei dem die Möglichkeit bestand, das Sportabzeichen abnehmen zu lassen. Die Musikschule Dettmer erfreute mit musikalischen Darbietungen. Und abends wurde ein Film auf einer schwimmenden Leinwand im Springerbecken gezeigt“, freut sich Dieckmann über die große Unterstützung von allen Seiten. „Die Kinder hatten ihren Spaß beim großen Rutschen-Wettbewerb. Und viele Akteure machten mit, als es um den Nachtpokal ging.“

Bürgermeisterin Karin Thorey hatte mit den Verantwortlichen des Veranstaltungsteams am Samstagvormittag das Schwimmen eröffnet und viel Erfolg gewünscht. Und dann lief das Schwimmen auf den 25-Meter-Bahnen ohne Probleme. „Wir haben bei den Strecken darauf geachtet, dass jeder mitmachen kann“, sagt Norman Dieckmann. Und so wurde es ein Familienschwimmen mit vielen Gästen auch aus größerer Entfernung, sogar aus Sachsen und aus Westdeutschland. Sie übernachten in der angebotenen Zeltstadt, die nahe der Böhme aufgebaut war.

Auch wenn Schwimmmeisterin Madelein Jaan-Weimer gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitarbeitern in dieser Sonntagnacht kein Auge zugemacht hat und ständig unterwegs war, und auch wenn Norman Dieckmann an allen Ecken und Enden des Freibades mithalf und keine Entspannung an diesem Wochenende hatte, „Spaß hat es uns beiden dann doch gemacht. Und vor allem half uns das Wetter, die konstante Badetemperatur von 24 Grad auch nachts, als es draußen ziemlich kühl wurde. Wir sind auf jeden Fall zufrieden.“ J mü