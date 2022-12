Bauantrag für Neubau überreicht

Von: Klaus Müller

Teilen

Große Freude: Der Bauanantrag für den Neubau in Bad Fallingbostel ist digital beim Landkreis eingegangen (v.l.): Joachim Welp, Architektin Christina Sievers, Anke Wolters-Rengstorf (Aufsichtsrat und Betriebsratsvorsitzende), Pflegedirektorin Meike Heins, Carsten Franck (Leitung Technische Abteilung HKK), Achim Rogge, Rolf Schneider (Bürgermeister Bad Fallingbostel), Landrat Jens Grote und Dietmar Schulz (Archimeda, Projektleiter Neubau HKK). © Müller

Architekten überreichten am Donnerstag den Bauantrag für den Neubau des Heidekreis-Klinikums an Landrat Jens Grote.

Walsrode – „Wir sind sehr glücklich, dass wir nach einer schweren Zeit dieses erste Ziel erreicht haben“, sagte am Donnerstag der Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums (HKK), Dr. Achim Rogge, in größerer Runde. Die Architekten überreichten den Bauantrag für das neue Heidekreis-Klinikum in Bad Fallingbostel an Landrat Jens Grote. Selbst für die Fachleute der Schweitzer-Architektengruppe war es ein Novum. Die Unterlagen konnten erstmals digital geschaltet werden.

Achim Rogge unterstrich im Pressegespräch im Walsroder Gesundheitszentrum das medizinische Ziel des Hauses: „Wir wollen einmal Schwerpunktmedizin anbieten können, wollen ein gutes Ziel für viele Patienten im Heidekreis werden.“ Landrat Jens Grote, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender des Verwaltungsrates im HKK, lobte das gesamte Personal der beiden Krankenhäuser, das 2022 „ganz leise“ sehr gute Arbeit geleistet habe. „Sie haben Großartiges in diesem Jahr geleistet“, wandte sich Grote an die Mitarbeiter. Es sei für alle ein sehr schweres Jahr gewesen. „Trotzdem haben Sie es geschafft, den Zuschuss des Landkreises auf dem gleichen Stand wie im vergangenen Jahr zu halten. Dafür danke ich Ihnen sehr.“ Für die Zukunft und für das neue Heidekreis-Klinikum verbinde er die Hoffnung, den Beitrag des Landkreises sogar noch senken zu können, sagte er. Die Ergebnisse dieses Jahres machten großes Mut.

Die Bauarbeiten für den Neubau sollen Ende 2023 beginnen und nach heutigen Planungen im vierten Quartel 2027 beendet sein. Das Projekt wird mit Gesamtkosten von 241 Millionen Euro veranschlagt. Davon will das Land nach derzeitigen Angaben 198 Millionen Euro übernehmen. Die ersten 100 Millionen Euro seien in der Freigabe, hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke mitgeteilt. Aus dem Ministerium war erst kürzlich zu hören gewesen, dass eine Erhöhung der Förderung durch das Land mitgetragen werde.

Ende Januar dieses Jahres waren 44 prall gefüllte Aktenordner nach Hannover gebracht worden. Der Bauantrag würde wohl rund acht Aktenordner füllen, aber hier reicht ein USB-Stick. Alle Unterlagen sind mit einem Klick über das Internetportal des Bauordnungsamtes des Landkreises gegangen.

Achim Rogge: „Die Kreisverwaltung hat eines der modernsten Bauordnungsämter. Hier werden alle Bauakten komplett digital bearbeitet.“ Das sei nicht nur gut für die Umwelt – alle Unterlagen müssten sonst mindestens in doppelter Ausfertigung erstellt werden –, sondern spare auch viel Zeit, da lange Kopier- und Sortierarbeiten entfielen.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer Archimeda und Projektleiter des Neubaus, erklärte, was im Bauantrag enthalten ist: „Die Baugenehmigung ist die Voraussetzung dafür, dass ein geplantes Bauvorhaben nach öffentlich-rechtlichen Regelungen gebaut werden darf. In einem Baugenehmigungsverfahren geht es darum zu belegen, dass das geplante Gebäude diese Anforderungen erfüllt. Also umfasst ein Bauantrag immer alle Pläne und Gutachten, die eine Auswirkung auf die Umwelt nachweisen beziehungsweise erläutern. Zum Beispiel die Planungsgrundlagen des Gebäudes, des Geländes, der Brandschutz, die Statik, der Schallschutz etcetera.“

Architekt Joachim Welp berichtete, was derzeit in Sachen Neubau passiert: „Stillstand gibt es bei uns im HKK-Neubauprojekt nicht. Wir erarbeiten momentan die Ausführungsplanung. Das heißt, wir planen nun im Detail die bauliche Ausführung und Ausstattung eines jeden Raumes. Konkret geht es darum, in Deckenspiegeln und Wandansichten alles einzuplanen, was fest im Raum eingebaut ist: vom Fliesenspiegel über Steckdosen, Lichtschalter und Lampen, bis zum Beispiel zu eingebauten Schrankanlagen oder Waschtischen.“

Dietmar Schulz äußerte sich zu den archäologischen Sondierungsarbeiten: „Der offizielle Abschlussbericht wird derzeit noch erstellt. Aus den Zwischenberichten wissen wir jedoch, dass auf unserem Baugrundstück keine relevanten Fundstücke ausgegraben wurden und wir mit den Bauarbeiten planmäßig beginnen können.“