Bad Fallingbostel: Flüchtlinge gehen, Soldaten kommen

Von: Florian Adolph

Noch beherbergen die Unterkünfte des Ankunftszentrums Flüchtlinge, bald werden es wohl Soldaten sein. © Landesaufnahmebehörde Niedersachsen

Das Ankunftszentrum Bad Fallingbostel-Oerbke wird jetzt doch Bundeswehrstandort. Flüchtlinge mit einem positiven Bescheid beim Asylantrag werden auf die Kommunen verteilt.

Bad Fallingbostel – Das Ankunftszentrum Bad Fallingbostel-Oerbke wird bald keine Flüchtlinge und Asylsuchende mehr beherbergen, sondern Soldaten.

Dass der Vertrag der Einrichtung mit der Bundeswehr zum Jahresende 2023 ausläuft und diese dann die Liegenschaft übernehmen will, ist schon länger bekannt. Allerdings stellte zwischenzeitlich Ministerpräsident Stephan Weil beim Bundeskanzler einen Antrag darauf, dass das Aufnahmezentrum vorerst in Oerbke verbleiben sollte. Dies sorgte bei einer Versammlung im Bad Fallingbosteler Kurhaus für erhitze Gemüter, denn einigen Anwohner wäre es nur Recht, wenn das Zentrum an eine andere Stelle käme (wir berichteten).

Ministerpräsident Weils Antrag ändert nun aber doch nichts an der geplanten Umwandlung in einen Bundeswehrstandort. „Bis zum 31. März 2023 beenden wir die Aufnahme von Flüchtlingen und beginnen, das Ankunftszentrum zurückzubauen“, sagt Hannah Hintze, Pressesprecherin der Landesaufnahmebehörde. „Ende nächsten Jahres geht es dann an die Bundeswehr.“

Laut Verteidigungsministerium nutzte das Ankunftszentrum das Gelände seit 2015 mit. Grund waren die damals hohen Ankunftszahlen von Flüchtlingen. Ziel war es, Zeit zur Errichtung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten zu gewinnen. Das Ministerium erklärt, dass eine weitere Mitbenutzung des „Camp Fallingbostel“ durch die Landesaufnahmebehörde nach dem 31. Dezember 2023 ausgeschlossen sei, da dieses für ab 2024 vorgesehene Übungsgroßvorhaben benötigt werde. Diese hätten insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Angriffkrieges auf die Ukraine an Bedeutung gewonnen, unter anderem da die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte erhöht werden solle. Besonders der nahe Nato-Truppenübungsplatz Bergen sei auch für die Aufnahme von Kampfverbänden wesentlich.

Momentan sind 2 267 Personen mit bis zu 50 Nationalitäten beim Ankunftszentrum untergebracht. Hauptherkunftsländer sind unter anderem Syrien und die Türkei. Flüchtlinge aus der Ukraine sind hingegen üblicherweise nicht dort anzutreffen. Auf die Frage, ob es schwierig würde, die vielen Bewohner an einen anderen Platz zu bringen, entgegnet Hintze, dass dies keine besondere Aufgabe sei. „Es ist unser Tagesgeschäft, Menschen zu verteilen und umzuverteilen.“ Diejenigen, die einen Asylantrag gestellt und einen positiven Bescheid bekommen haben, werden außerdem auf die Kommunen verteilt. „Dies machen wir bei positiven Bescheiden bereits seit Längerem“, so Hintze. Die restlichen untergebrachten Flüchtlinge werden dann, je nach Situation im März 2023 innerhalb der Standorte der Landesaufnahmebehörde verteilt.

Danach gefragt, wie die Bewohner mit der Umsiedlung umgehen, erklärt die Pressesprecherin, dass diese generell nicht lange im Zentrum verweilen und es für sie „keinen Unterschied macht, wo in Niedersachsen sie untergebracht sind.“

Besonders in jüngster Zeit kamen von den Fallingbostelern häufig Beschwerden über Straftaten und auffälliges Verhalten der Bewohner des Ankunftszentrums, weswegen viele auf der Versammlung im Kurhaus der Auflösung desselben beipflichteten.

Hintze sagt hierzu: „Grundsätzlich sind bei uns Menschen, die ihre Heimat nicht freiwillig verlassen haben. Natürlich gibt es da auch Einzelfälle, in denen ein Bewohner kriminell wird. Diese werden aber gleich strafrechtlich verfolgt. Dabei konsequent zu sein, ist eines unserer Anliegen. Wir arbeiten deshalb eng mit der Polizei zusammen.“

Die Umwandlung des Ankunftszentrums in einen Militärstandort ist nach dem jetzigen Stand also besiegelt. Im Juli hatte die Bundeswehr bereits angekündigt, das 2040 Soldaten einziehen sollen. Nicht zum ersten Mal, denn von 1945 bis Herbst 2015 wurde das Gelände vom britischen Militär genutzt. Als dieses am 1. November 2015 abzog, übernahm die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen die Liegenschaft, um den großen Flüchtlingszuzug bewältigen zu können. Somit war das Ankunftszentrum seitdem sieben Jahre lang Anlaufstelle für Vertriebene.