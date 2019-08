Autobahn 7: Mann rast mit 179 km/h durch Baustelle

Ein Raser ist mit schlappen 179 Stundenkilometern durch eine Baustelle bei Bad Fallingbostel gedüst. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit lag in dem Bereich bei 80 km/h.

Bad Fallingbostel - Da staunten die Messbeamten in ihrem Fahrzeug nicht schlecht, als sie die Verfolgung eines Rasers in der Baustelle der BAB 7 bei Bad Fallingbostel aufnahmen. 179 Stundenkilometer haben sie in einem Baustellenbereich, in dem die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt ist, gemessen.

Für den 46-jährigen Autofahrer aus dem Rhein-Taunus-Kreis bedeutet das eine Geldbuße bis 1200 Euro. Den Führerschein darf der Fahrer ebenfalls für drei Monate abgeben.