Artistische Einlagen zu Songs von Abba an der Heidmarkhalle

Und hoch das Bein. Mehrere Gruppen traten bei der Mini-Playback-Show gegeneinander an. © Röttjer

Bad Fallingbostel – „Einmal werden wir noch wach, schade – dann ist Abschiedstag“. Knapp 90 Mädchen und Jungen werden am Freitag in der Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel vielleicht etwas traurig die Abschlussfeier eines ganz besonderen Abenteuercamps verfolgen: Abschied nehmen heißt es für die Teilnehmer und Betreuer von der 50. Auflage des Landesjugendzeltlagers des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV). Knapp zwei Wochen sind schnell vorübergegangen.

Verbunden ist der Abschied sicheerlich mit einem etwas wehmütigen Rückblick auf knapp zwei Wochen Spiel, Sport und Spaß in diesem traditionellen Abenteuer-Zeltlager. Die Rückblende auf diese Zeit ist aber auch mit der Hoffnung verbunden, sich schon in einem Jahr als Teilnehmer oder auch als Betreuer wiederzusehen. In diesem Jahr war das leider nicht so, denn es wegen der Corona-Pandemie waren immerhin drei Jahre seit dem letzten Camp vergangen.

Es wird keine Abschiedsvorstellung für Hans-Heinrich „Heini“ Wussow sein, der etwa 30 Jahre als Lagerleiter amtierte und beim aktuellem 50. Jubiläumscamp seinem Nachfolger die Leitung überließ: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich mein Vater so einfach aus dem Lagerleben verabschiedet, sondern mir und meinem Team möglichst lange mit Rat und Tat zur Seite steht“, sagte Dr. Jonas Wussow, der bereits als kaum zweijähriges Kleinkind den Hallenboden in der Heidmarkhalle kennenlernte.

„Trotz der Resonanz von nur knapp 90 Kindern war die Stimmung wieder ausgezeichnet, und der Wetterumschwung hatte nur kurzzeitig einen negativen Einfluss“, erzählte Jonas Wussow beim Familientag. Zu diesem reisten die Familien an, die teilweise vom Vormittag an mit ihrem Nachwuchs beschäftigt waren. Manche nutzten das zu Tagesfahrten in die Heideregion, andere Familien relaxten im Bereich der Halle.

Der Jugendvorstand samt Landesjugendleiter stieß mit einem Pusterohrschießen auf eine sehr gute Resonanz.

Abschluss des Tages war die Motto- oder auch Mini-Playback-Show mit acht Gruppen mit einigen fast schon artistischen Einlagen zu Songs von Queen, Abba oder den Bee Gees.

Einen Tag zuvor hatte der SSC Heidedreieck sein Königsschießen durchgeführt. Der Kern dieses Vereins besteht vornehmlich aus dem Betreuerteam des Camps sowie Mitgliedern, die einen engen Bezug zum Zeltlager haben. Zur Regentin wurde Celina Hohl proklamiert, die sich gegenüber Verena Müller und Samantha Hohl durchsetzte.

In der zweiten Woche stand für weitere Gruppen der Besuch im Heidepark im Vordergrund und das beliebte Spiel ohne Grenzen forderte die Teilnehmer. rö

Der Coolness-Faktor darf nicht unterschätzt werden. © Röttjer