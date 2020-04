Alter Grabhügel erwacht zu neuem Leben

Bomlitz - Von Klaus Müller. Es ist ein sehr attraktiver Wanderweg, der von der Vogelparkstraße aus, von dem kleinen Parkplatz kurz hinter der Warnau-Brücke, hoch in einen einzigartigen Bereich aus Heide, Wacholder und uralten Bäumen führt: Es geht zu den Grabhügeln in der Lohheide, die von Mitgliedern des Forums Bomlitz und von der ehemaligen Gemeinde übersichtlich auf einer Tafel kurz vor dem Anstieg beschrieben werden.

Es ist ein Ausflug in die Bronzezeit, als es hier, hoch über der Warnau, schon Besiedlung gegeben hat. Gerade in diesen Corona-Zeiten nutzen viele Einheimische diesen wunderbaren Weg, der später zu einem steilen, abschüssigen Pfad hinunter zum plätschernden Bach im breiten Wiesental führt. Hier ist wegen einiger Astwurzeln etwas Vorsicht geboten. Der Weg endet als Rundgang wieder auf dem Parkplatz. Kaum zwei Stunden ist man – mit Pausen – unterwegs.

Oben in der Lohheide breitet sich eine große Heidefläche aus und es sind viele Hügelgräber, die deutlich zu erkennen sind. In den 1930er-Jahren wurden die Grabstätten entdeckt und zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht. Grabbeilagen, Urnenreste und Knochenbrand wurden gefunden. Und auch, wenn Hügelgräber in Norddeutschland nicht selten sind, waren sie damals eine örtliche Sensation. Im Wappen der ehemaligen Gemeinde Bomlitz ist heute ein Hügelgrab mit Urne dargestellt.

Wegen ihrer Größe wurden die Grabanlagen gelegentlich auch zu „Hünengräbern“, und kleine Legenden entwickelten sich. Der Sage nach, so berichten Mitglieder des Forums Bomlitz, erschuf zum Beispiel der Riese Borg die Sieben Steinhäuser: Einen Stein schoss er mit einer Schleuder, andere schüttelte er aus seinem Mantel. Lohheider „Hünengräber“ und Sieben Steinhäuser passen zeitlich zwar nicht zusammen, die Sage hat hier aber sicherlich einen Ursprung.

Einer der riesigen Hügel bietet die Möglichkeit des kleinen, steilen Aufstiegs. Oben steht eine Holzbank. Und hier entdeckt der Spaziergänger derzeit die fleißigen Erdbienen, die sich kleine Löcher in den Boden gegraben haben und damit den uralten Hügel zu etwas neuem Leben erwachen lassen. Gerade im Frühling sind sie ausgesprochen fleißig und lassen sich auch durch den Menschen nicht stören.

Nicht weit entfernt ist die „Borger Burg“. Auch im Mittelalter, so wird berichtet, war die Flusslandschaft Lohheide ein attraktives Siedlungsgebiet. Die altsächsische Borger Burg war als Fluchtburg Rückzugsschutz für die Siedler und wird mit der Gründung des Klosters Walsrode in Verbindung gebracht. Sie ist gut erforscht und zeigt, welche Zivilisationsformen sich hier über Jahrhunderte etablierten. Der Besucher findet sie gegenüber dem Parkplatz nach einem kurzen Waldspaziergang an der Mündung der Warnau in die Böhme. Nur noch kleine Erdwälle deuten auf sie hin.

Eindrucksvolle Naturerlebnisse sind möglich in dieser Region rund um die Eibia, die ja noch viel mehr zu bieten hat. Wege, die hin zu weiteren Hügelgräbern bei Benefeld führen oder in ein gewaltiges Tal, das die wildromantische Bomlitz in diese hügelige Landschaft geschnitten hat. Hier können Spaziergänger Zeit verbringen, Ruhe schöpfen – ohne eine lange Reise antreten zu müssen.