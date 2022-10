Heidekreis: Höhere Müllgebühren im Gespräch

Von: Klaus Müller

Teilen

Die Abfallwirtschaft Heidekreis geht mit ihren Produkten in die Kindergärten und Schulen und klärt auf. Vorstand Helmut Schäfer und Landrat Jens Grote informierten auch über dieses Thema in einem Pressegespräch in Soltau. © Klaus Müller

Die Abfallwirtschaft begründet diesen Schritt mit den gestiegenen Treibstoffkosten. Sie beabsichtigt in Zukunft auch alternative Antriebe zu benutzen.

Heidekreis – Helmut Schäfer, Vorstand der Abfallwirtschaft Heidekreis, sagte es fast etwas leise: „Ja, wir denken darüber nach, die Müllgebühren zu erhöhen. Aber die Kunden müssen sich keine Sorgen machen. Es wird nur sehr moderat ausfallen.“ Wie Schäfer in diesem Zusammenhang mitteilte, seien vor allem die Treibstoffkosten um rund 50 Prozent gestiegen. Zurzeit fahren über 60 Fahrzeuge für die Abfallwirtschaft. Landrat Jens Grote konstatiert, dass sie gerade in der letzten Zeit sehr bemüht sei, kostensenkend zu arbeiten und neue Erträge zu erwirtschaften. „Die Maßnahme, die jährlichen Kosten für die Biotonne zu senken, um mehr Nutzer für dieses Angebot zu finden, hat sich bezahlt gemacht. Wir konnten 3 000 neue Abnehmer finden.“ Man werde allerdings noch mehr an diesem Thema arbeiten müssen, „denn nur 47 Prozent des Inhalts der Tonne sei reiner Biomüll“. Biomüll, der mittlerweile gänzlich in der Vergärungsanlage in Benefeld verarbeitet wird und gute Ergebnisse für die Abfallwirtschaft bringt.

Schäfer sprach damit die Ergebnisse der Restabfallanalyse an. Sie habe auf der einen Seite positive Ergebnisse, auf der anderen Seite aber auch weniger gute Erkenntnisse gebracht. Hier gelte es, in den kommenden drei Jahren den Hebel anzusetzen. „Wir möchten beim Inhalt der Restmülltonne bis zu 1 500 Tonnen biogener Biostoffe umleiten, also hinein in die Biotonne, damit wir unter den Bundesdurchschnitt kommen und noch kosteneffektiver arbeiten können.“

Und man werde bis Ende kommenden Jahres Kunden, die noch keine Biotonne haben, besuchen und prüfen, ob diese Tonne nicht doch notwendig ist. Der Jahrespreis von 24 Euro sei so gering, dass es sich absolut lohne, und außerdem handele es sich um einen wichtigen Beitrag zum Thema „Neue Energien“, dass man über die Tonne auf jeden Fall nachdenken sollte.

Konkret sagte Helmut Schäfer, dass der Anteil biogener Abfälle im Restabfall seit 2019 deutlich um ca. 2 400 Tonnen zurückgegangen sei. Besonders deutlich sei der Rückgang bei den Gartenabfällen. Diese positive Entwicklung soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt und so weitere 1 500 Tonnen biogener Abfälle aus dem Restabfall in die Biotonnen umgeleitet werden.

Negativ ist der Zuwachs sogenannter trockener Wertstoffe im Restabfall wie Altpapier, Altglas, erstaunlicherweise auch Kunststoffe und Metall. Textilien seien weniger aufgetaucht.

In der Summe habe sich ein Zuwachs von 580 Tonnen ergeben, der weiter beobachtet werden müsse. Fraglich sei, ob es sich hierbei um einen durch die Pandemie bedingten Effekt handelt, in dem auch die Restabfälle an sich gestiegen sind, oder ob hier ein negativer Trend vorliegt, der zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen werde.

Gleichzeitig wurden aktuelle Kerndaten bekannt. Die Abfallwirtschaft Heidekreis verbraucht für 68 Lastwagen, Maschinen und Geräte im Jahr rund 575 000 Liter Diesel. Dies führe aufgrund der hohen Dieselpreise nicht nur zu stark gestiegenen Aufwendungen, sondern hat auch einen CO2-Ausstoß von rund 1 500 Tonnen pro Jahr zur Folge.

Die Abfallwirtschaft beabsichtigt daher in den kommenden Jahren – unter Ausnutzung vorhandener Fördertöpfe – Sammelfahrzeuge, Maschinen und Geräte mit alternativen Antrieben zu beschaffen. Zudem soll auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur aufgebaut und weitere Photovoltaikanlagen, etwa im Bereich der Deponie Hillern, errichtet werden.

Im August dieses Jahres habe die Abfallwirtschaft bereits die Förderung eines vollelektrischen Seitenladers und einer 150-Kilowatt-Ladesäule mit einem Gesamtvolumen von über 900 000 Euro beantragt. Die Zusage stehe noch aus.

Im Bereich der Deponie Hillern plane man mit Photovoltaik, aber auch auf anderen Gebäuden der Abfallwirtschaft Heidekreis. Und es gibt erste Überlegungen, wie man sich mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen will, wie es hieß. mü

Biotonne und Restabfall: Die Neuerungen im nächsten Jahr Ein zusätzliches 660-Liter-Gefäß für Restabfälle, Bioabfälle und Gartenabfälle werde eingeführt. Der bei der Altpapiersammlung bereits seit Jahren verfügbare Behälter werde ab 2023 auch in den Bereichen der Restmülltonnen, der Biotonnen und der Gartentonnen erhältlich sein. Beim Restabfall schließt er die Lücke zwischen 240 und 1 100 Litern Gefäßen, bei den Bio- und Gartenabfällen kann das Gefäß bei großen Abfallmengen oder Mehrfamilienhäusern relevant sein.

Die Gartentonne, die bisher starr von April bis November 14-tägig geleert wurde, werde ab 2023 flexibilisiert und kann dann nach den Wünschen des Nutzers flexibel an den Abfuhrtagen der Biotonne herausgestellt werden. Somit können Gartenabfälle beispielsweise auch schon im März oder auch noch im Dezember abgefahren werden.

Für die Bereitstellung der Gartentonne werden jährlich 16 Mindestleerungen berechnet. Wer weitere Leerungen in Anspruch nimmt, erhält zu Beginn des nächsten Jahres eine Zusatzrechnung für die zusätzlichen Leerungen.

Ab 2023 soll auch ein Login–Bereich auf der Homepage der AHK für Grundstückseigentümer oder Bevollmächtigte verfügbar sein. Die Zugangsdaten werden gemeinsam mit den Gebührenbescheiden Ende Januar 2023 verschickt. Im Login-Bereich, dessen Nutzungsmöglichkeiten in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden sollen, können dann etwa der Gebührenbescheid oder individuelle Abfuhrtermine eingesehen, die Sperrmüllabfuhr angemeldet oder Anfragen an die Abfallwirtschaft des Heidekreises gestellt werden.